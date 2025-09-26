Чемпион КХЛ продлил победную серию до пяти матчей
Ярославский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов (22-я минута), Егор Сурин (50) и Мартин Гернат (61). У проигравших отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57).
«Локомотив» одержал пятую победу подряд. У «Автомобилиста» это четвертое поражение в пяти последних встречах.
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 15 очков в девяти матчах. «Автомобилист» с девятью очками в девяти встречах расположился на пятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Локомотив» 29 сентября в гостях встретится с минским «Динамо», «Автомобилист» в тот же день дома сыграет с казанским «Ак Барсом».
Другие результаты дня:
«Лада» (Тольятти) — «Шанхай Дрэгонс» (Пекин) — 1:4;
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2.
