 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Акрон 1 1,7 x 4,1 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Рубин 1 1,88 x 3,8 2 4,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,6 x 3,65 2 2,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,17 x 7,9 2 18 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,8 x 3,5 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,05 x 3,25 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,25 x 5,8 2 11,5 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,3 2 10,5 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Чемпион КХЛ продлил победную серию до пяти матчей

«Локомотив» продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей, обыграв «Автомобилист»
«Локомотив» в овертайме обыграл «Автомобилист»
Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов (22-я минута), Егор Сурин (50) и Мартин Гернат (61). У проигравших отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57).

«Локомотив» одержал пятую победу подряд. У «Автомобилиста» это четвертое поражение в пяти последних встречах.

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 15 очков в девяти матчах. «Автомобилист» с девятью очками в девяти встречах расположился на пятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Локомотив» 29 сентября в гостях встретится с минским «Динамо», «Автомобилист» в тот же день дома сыграет с казанским «Ак Барсом».

Другие результаты дня:

«Лада» (Тольятти) — «Шанхай Дрэгонс» (Пекин) — 1:4;

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Автомобилист
Материалы по теме
Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч
Спорт
Клуб КХЛ подписал контракт с игравшим за Канаду на Олимпиаде защитником
Спорт
«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе Общество, 00:33
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов Общество, 00:30
Захарова увидела риск Третьей мировой, если Украина готовит провокации Политика, 00:21
В РПЛ путаница с судейством: почему игру рукой трактуют по-разному Спорт, 00:09
Снимки из космоса показали активную работу над секретным объектом в Иране Политика, 26 сен, 23:40
Совбез ООН отверг идею России и Китая о продлении иранской сделки Политика, 26 сен, 23:30
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле» Политика, 26 сен, 23:25
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Минск не увидел «бездумной гонки вооружений» в размещении «Орешника» Политика, 26 сен, 23:15
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации Политика, 26 сен, 23:03
В ЦБ рассказали о планируемом наказании для «раздолжнителей» Финансы, 26 сен, 22:52
В Польше объявили о конце «туризма за пособиями» с Украины Политика, 26 сен, 22:37
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25% Общество, 26 сен, 22:21
WP раскрыла, зачем Пентагон созвал сотни генералов со всего мира Политика, 26 сен, 22:04
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России Политика, 26 сен, 21:57