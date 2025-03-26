Украинского гроссмейстера дисквалифицировали на три года за жульничество
Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко на три года (один условно) за жульничество. Об этом сообщается на сайте FIDE.
Уроженца Киева Шевченко, с 2023 года выступающего за Румынию, в октябре 2024-го сняли с командного чемпионата Испании после двух туров, засчитав ему два поражения. Подозрения в отношении 22-летнего гроссмейстера возникли из-за частых отлучек в туалет, где дважды находили мобильные телефоны, один из них был с запиской с почерком украинца. Сам шахматист первоначально отрицал все обвинения, но потом признался.
В решении Комиссии по этике и дисциплине (EDC) FIDE говорится, что Шевченко признался, что прятал телефон в туалете и использовал его для доступа к платформе Lichess, но отрицал, что ему удалось сжульничать или что его действия влияли на партии. Также шахматист представил несколько смягчающих факторов, включая своевременное признание нарушения, раскаяние, то, что попытка мошенничества не была полностью реализована, а также плохое психическое состояние из-за полученных угроз убийством. Кроме того, не было никаких существенных статистических отклонений в результатах игрока во время того турнира по сравнению с его обычными рейтинговыми показателями.
«EDC установила, что Шевченко действительно спрятал телефон в туалете на чемпионате Испании. Она также пришла к выводу, что он пытался смошенничать, но не смогла определить, удалось ли ему эту сделать. EDC признала смягчающие обстоятельства, представленные ответчиком», — говорится в сообщении.
Отстранение Шевченко отсчитывается от 19 октября 2024 года, дисквалификация завершится 18 октября 2026-го. Также он сохранил звание гроссмейстера.
Шевченко является победителем командного чемпионата Европы 2021 года в составе сборной Украины.
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