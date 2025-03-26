Кучеров побил рекорд Овечкина по 100-очковым сезонам и сломал зуб

Нападающий «Тампы» установил новый рекорд среди российских хоккеистов по количеству сезонов НХЛ со 100 и более очками. В игре с «Питтсбургом» он набрал 3 (1+2) очка, преодолев отметку в 100 очков пятый раз в карьере

Никита Кучеров (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1), преодолев отметку в 100 набранных очков в нынешнем сезоне.

На счету россиянина 101 (31+70) очко. Больше набрал только Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 107 (29+78).

Для 31-летнего Кучерова это пятый в карьере сезон в НХЛ и третий подряд, когда он набрал 100 очков в регулярном чемпионате. Он побил рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по числу сезонов со 100 и более очками среди россиян.

В одном из эпизодов Кучеров врезался в голкипера «Питтсбурга» Алекса Недельковича, сломав о его шлем минимум один зуб.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы», дважды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ («Арт Росс Трофи»; 2019, 2024), признавался самым ценным игроком плей-офф («Харт Трофи»; 2019) и лучшим игроком сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд»; 2019).