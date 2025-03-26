Кучеров побил рекорд Овечкина по 100-очковым сезонам и сломал зуб
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1), преодолев отметку в 100 набранных очков в нынешнем сезоне.
На счету россиянина 101 (31+70) очко. Больше набрал только Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 107 (29+78).
Для 31-летнего Кучерова это пятый в карьере сезон в НХЛ и третий подряд, когда он набрал 100 очков в регулярном чемпионате. Он побил рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по числу сезонов со 100 и более очками среди россиян.
В одном из эпизодов Кучеров врезался в голкипера «Питтсбурга» Алекса Недельковича, сломав о его шлем минимум один зуб.
Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы», дважды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ («Арт Росс Трофи»; 2019, 2024), признавался самым ценным игроком плей-офф («Харт Трофи»; 2019) и лучшим игроком сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд»; 2019).
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