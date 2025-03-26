 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кучеров побил рекорд Овечкина по 100-очковым сезонам и сломал зуб

Нападающий «Тампы» установил новый рекорд среди российских хоккеистов по количеству сезонов НХЛ со 100 и более очками. В игре с «Питтсбургом» он набрал 3 (1+2) очка, преодолев отметку в 100 очков пятый раз в карьере
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1), преодолев отметку в 100 набранных очков в нынешнем сезоне.

На счету россиянина 101 (31+70) очко. Больше набрал только Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 107 (29+78).

Для 31-летнего Кучерова это пятый в карьере сезон в НХЛ и третий подряд, когда он набрал 100 очков в регулярном чемпионате. Он побил рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по числу сезонов со 100 и более очками среди россиян.

В одном из эпизодов Кучеров врезался в голкипера «Питтсбурга» Алекса Недельковича, сломав о его шлем минимум один зуб.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы», дважды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ («Арт Росс Трофи»; 2019, 2024), признавался самым ценным игроком плей-офф («Харт Трофи»; 2019) и лучшим игроком сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд»; 2019).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин забил рекордный гол одному клубу среди активных игроков НХЛ
Спорт
Овечкин назвал веселым временем погоню за снайперским рекордом Гретцки
Спорт
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти голов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Трамп раскрыл, какие «друзья» США оказались «хуже врагов»Политика, 10:58
Как второе гражданство приводит к потере активов в РоссииPro, 10:55
Взрыв и пожар произошли на российском судне в Южной КорееОбщество, 10:55
Парламент Армении одобрил начало вступления страны в ЕСПолитика, 10:49
Лавров назвал назвал Рютте смешным и жалким из-за его слов о ГренландииПолитика, 10:48
Кучеров побил рекорд Овечкина по 100-очковым сезонам и сломал зубСпорт, 10:42
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новый посол России в США отправится 26 марта в ВашингтонПолитика, 10:37
Задержанную главу Гагаузии взяли под стражу на 72 часаПолитика, 10:27
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:24
Казахстан заявил о контактах с Украиной после атак на КТКПолитика, 10:22
Овечкин назвал веселым временем погоню за снайперским рекордом ГретцкиСпорт, 10:17
«Только Маск может все исправить». Вернутся ли акции Tesla к ростуPro, 10:17
Дилеры сообщили, что распродают китайские автомобили со скидкой до ₽1 млнБизнес, 10:16