Экс-тренер сборной России оценил шансы СКА выиграть Кубок Гагарина

Экс-главный тренер сборной России отметил, что хорошая вратарская линия и отличное нападение СКА могут помочь петербургскому клубу побороться за Кубок Гагарина

Фото: Континентальная хоккейная лига. СКА (Санкт-Петербург) (Петр Ковалев/ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Владимир Крикунов заявил «РБК Спорт», что петербургский СКА не стоит считать разочарованием регулярного чемпионата КХЛ, поскольку у команды еще есть все шансы выиграть Кубок Гагарина.

«В плей-офф совсем другие игры. У СКА все в порядке с вратарской линией. Посмотрите, сколько они забили: 236 голов. Ни одна команда столько не забила. У них отличное нападение. Каждый гол в этом плей-офф дается тяжело, а они забивать умеют и умеют забивать помногу. Я бы, наверное, не сказал, что СКА — разочарование регулярного чемпионата. Тут же еще сезон не закончен. Еще борьба за кубок, и кто его выиграет — еще не факт. Может быть, это как раз и будет СКА», — сказал Крикунов.

По итогу регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА занял 7-е место в Западной конференции, набрав 82 очка. При этом команда лидирует по заброшенным шайбам (236) и входит в тройку худших по пропущенным (205).

Крикунов предположил, что команды «Адмирал», «Сибирь», «Торпедо» и «Северсталь», несмотря на все усилия, проиграют своим соперникам в плей-офф КХЛ. «Да, это хорошие команды: в свой хоккей играют, бьются и борются, но результат будет такой», — отметил он.

Экс-тренер ряда клубов КХЛ сказал, что не ожидает сенсаций от команд, которые считаются аутсайдерами плей-офф. «Эти команды по силе примерно одинаковые. В каждой группе по шесть команд — и на востоке, и на западе. Они примерно одинаковые. От любой команды можно ждать и победы, и что они пройдут в следующий круг», — заключил Крикунов.

В воскресенье, 23 марта, стали известны все участники первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), матчи которого стартуют 26 марта.