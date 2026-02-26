 Перейти к основному контенту
0

Российский борец стал чемпионом турнира UWW в Албании

Российский борец Садулаев стал чемпионом турнира UWW в Албании
Финальный поединок против соотечественника Магомед-Тагира Ханиева закончился со счетом 10:4
Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев (Фото: EPA / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев стал победителем рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).

В весовой категории до 97 кг он победил 22-летнего соотечественника Магомед-Тагира Ханиева со счетом 10:4.

В поединке за бронзу встретятся американец Кайл Снайдер и азербайджанец Магомедхан Магомедов.

Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW
Спорт
Магомед-Тагир Ханиев

В Тиране в апреле также пройдет чемпионат Европы — эти соревнования Садулаев пропустил два раза подряд из-за проблем с визой. О ее получении 21 февраля сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.

В 2024 году Садулаева не пустили в Румынию и не дали допуск на лицензионный турнир к Олимпиаде в Париже, а в 2025-м отказали в выдаче визы в Словакию на чемпионат Европы и в Хорватию на чемпионат мира.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020). Он шесть раз выигрывал чемпионат мира и четыре раза — чемпионат Европы.

