Российские саблистки взяли золото на чемпионате Европы до 20 лет

Юниорская сборная России взяла золото в сабле на чемпионате Европы

В финале россиянки обыграли сборную Польши со счетом 45:33

Карина Таллада (Фото: Официальный сайт Федерации фехтования России)

Сборная России по фехтованию выиграла в командном соревновании саблисток на чемпионате Европы среди юниоров (до 20 лет) в Тбилиси (Грузия).

Россиянки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада в финале обыграли команду из Польши со счетом 45:33. Бронзу взяла сборная Франции.

Российские юниоры на чемпионате также взяли пять медалей в индивидуальных соревнованиях.

На турнире российские спортсмены выступали с национальной символикой.

В декабре Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Чемпионат Европы среди юниоров (до 20 лет) продлится до 27 февраля.