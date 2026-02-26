Юниорская сборная России взяла золото в сабле на чемпионате Европы
Сборная России по фехтованию выиграла в командном соревновании саблисток на чемпионате Европы среди юниоров (до 20 лет) в Тбилиси (Грузия).
Россиянки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада в финале обыграли команду из Польши со счетом 45:33. Бронзу взяла сборная Франции.
Российские юниоры на чемпионате также взяли пять медалей в индивидуальных соревнованиях.
На турнире российские спортсмены выступали с национальной символикой.
В декабре Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
Чемпионат Европы среди юниоров (до 20 лет) продлится до 27 февраля.
