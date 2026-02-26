Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию

Второй снайпер «Металлурга» Силантьев 24 февраля на скорости влетел в борт, травмировал ногу. В четверг ему сделали операцию, в клубе пока не знают сроков восстановления хоккеиста

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев, 24 февраля получивший тяжелую травму и покинувший лед на носилках, перенес операцию, сообщил «Матч ТВ» спортивный директор клуба КХЛ Евгений Бирюков.

«Операция завершилась, Дмитрий сейчас находится в палате», — сказал Бирюков.

По его словам, о сроках восстановления игрока пока говорить рано.

Силантьев 24 февраля в матче с «Северсталью (3:4 после овертайма) не устоял на коньках и на скорости влетел в борт.

Тренер «Металлурга» Андрей Разин после игры сообщил, что Силантьев выбыл до конца сезона.

У Силантьева 20 шайб и 25 передач в 53 матчах сезона, он третий бомбардир команды и второй в списке лучших снайперов.