Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов

Во время тренировки де Йонг почувствовал боль в задней части бедра. Ему диагностировали разрыв двуглавой мышцы бедра

Френки де Йонг (Фото: David Ramos / Getty Images)

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пропустит минимум месяц из-за травмы. Об этом сообщает As.

По данным источника издания, во время утренней тренировки в четверг футболист почувствовал боль в задней части бедра. Обследование диагностировало разрыв двуглавой мышцы бедра. Восстановление займет минимум один месяц.

Де Йонг может пропустить матчи полуфинала Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов.

28-летний де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 31 матч, забил один гол и отдал семь результативных передач.

За сборную Нидерландов он сыграл 68 матчей и забил два гола.