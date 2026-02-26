Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов
Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пропустит минимум месяц из-за травмы. Об этом сообщает As.
По данным источника издания, во время утренней тренировки в четверг футболист почувствовал боль в задней части бедра. Обследование диагностировало разрыв двуглавой мышцы бедра. Восстановление займет минимум один месяц.
Де Йонг может пропустить матчи полуфинала Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов.
28-летний де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 31 матч, забил один гол и отдал семь результативных передач.
За сборную Нидерландов он сыграл 68 матчей и забил два гола.
