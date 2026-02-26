Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW
Российский борец Магомед-Тагир Ханиев победил американца Кайла Снайдера в четвертьфинале турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).
Поединок 1/4 финала в весовой категории до 97 кг закончился со счетом 10:4 в пользу 22-летнего Ханиева.
В полуфинале Ханиев встретится с азербайджанцем Магомедханом Магомедовым.
Во втором полуфинале участие примет еще один россиянин Абдулрашид Садулаев. Он проведет поединок с представителем Казахстана Ризабеком Айтмуханом.
30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом Игр в Рио-де-Жанейро. На следующих Играх в Токио он стал вторым, уступив в финале россиянину Садулаеву. В Париже Снайдер был четвертым. Также американец является четырехкратным чемпионом мира.
На счету Ханиева серебро на молодежном чемпионате мира (до 23 лет) и бронза на чемпионате России по вольной борьбе.
