Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW

Российский борец Ханиев в 22 года победил чемпиона Игр Снайдера на турнире UWW

Магомед-Тагир Ханиев (Фото: IMAGO / United World Wrestling / A / Global Look Press)

Российский борец Магомед-Тагир Ханиев победил американца Кайла Снайдера в четвертьфинале турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).

Поединок 1/4 финала в весовой категории до 97 кг закончился со счетом 10:4 в пользу 22-летнего Ханиева.

В полуфинале Ханиев встретится с азербайджанцем Магомедханом Магомедовым.

Во втором полуфинале участие примет еще один россиянин Абдулрашид Садулаев. Он проведет поединок с представителем Казахстана Ризабеком Айтмуханом.

30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом Игр в Рио-де-Жанейро. На следующих Играх в Токио он стал вторым, уступив в финале россиянину Садулаеву. В Париже Снайдер был четвертым. Также американец является четырехкратным чемпионом мира.

На счету Ханиева серебро на молодежном чемпионате мира (до 23 лет) и бронза на чемпионате России по вольной борьбе.