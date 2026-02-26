Тренер «Балтики» объяснил, зачем в команде нужны «проверенные душнилы»

Андрей Талалаев заявил, что в «Балтике» даже на фоне успешной игры в РПЛ есть ворчуны и недовольные футболисты, но от них есть польза

Андрей Талалаев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В «Балтике» есть недовольные игроки, это неизбежно во всех коллективах, но от них не всегда надо избавляться, заявил «Чемпионату» главный тренер калининградского клуба РПЛ Андрей Талалаев.

Талалаев отметил, что немотивированный футболист — это «обуза и проблема для дееспособности коллектива».

«Самое интересное: как только ты убираешь игрока, который бухтит, плачется, жалуется — его место в коллективе сразу тут же занимает кто-то другой! Поэтому не всегда этот ход является правильным. Иногда лучше своего проверенного «душного» иметь, если он приносит пользу в работе и игре, чем эту роль займет другой, «нормальный», — сказал Талалев.

На вопрос о том, есть ли в текущем составе «душнилы», Талалаев ответил, что есть «ворчуны и недовольные».

По словам тренера, игроки часто упрекают его с помощниками за то, что они слишком заостряют внимание на ошибках. «А мы пытаемся донести до них мысль, что ошибки — это зона роста», — сказал Талалаев.

Талалаев в прошлом сезоне выиграл с «Балтикой» Первую лигу и вернул ее в РПЛ.

Калининградцы после 18 туров занимают пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч «Балтика» проведет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 27 февраля.