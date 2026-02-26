 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Тренер «Балтики» объяснил, зачем в команде нужны «проверенные душнилы»

Тренер «Балтики» Талалаев объяснил, зачем в команде нужны «проверенные душнилы»
Андрей Талалаев заявил, что в «Балтике» даже на фоне успешной игры в РПЛ есть ворчуны и недовольные футболисты, но от них есть польза
Андрей Талалаев
Андрей Талалаев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В «Балтике» есть недовольные игроки, это неизбежно во всех коллективах, но от них не всегда надо избавляться, заявил «Чемпионату» главный тренер калининградского клуба РПЛ Андрей Талалаев.

Талалаев отметил, что немотивированный футболист — это «обуза и проблема для дееспособности коллектива».

«Самое интересное: как только ты убираешь игрока, который бухтит, плачется, жалуется — его место в коллективе сразу тут же занимает кто-то другой! Поэтому не всегда этот ход является правильным. Иногда лучше своего проверенного «душного» иметь, если он приносит пользу в работе и игре, чем эту роль займет другой, «нормальный», — сказал Талалев.

На вопрос о том, есть ли в текущем составе «душнилы», Талалаев ответил, что есть «ворчуны и недовольные».

По словам тренера, игроки часто упрекают его с помощниками за то, что они слишком заостряют внимание на ошибках. «А мы пытаемся донести до них мысль, что ошибки — это зона роста», — сказал Талалаев.

Талалаев в прошлом сезоне выиграл с «Балтикой» Первую лигу и вернул ее в РПЛ.

Калининградцы после 18 туров занимают пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч «Балтика» проведет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика Андрей Талалаев
Материалы по теме
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику»
Спорт
«Балтика» продлила контракт с игроком, которым интересовался «Локомотив»
Спорт
«Спартак» купил у «Балтики» автора победного гола в свои ворота
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Росреестр оценил рост выдачи дальневосточной и арктической ипотеки Недвижимость, 17:19
Защита осужденного условно рэпера Гуфа обжалует приговор Общество, 17:15
Никитин объяснил, когда Россия возобновит авиарейсы на Кубу Общество, 17:14
Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» Спорт, 17:09
Украинский омбудсмен назвал число пропавших без вести украинцев Политика, 17:06
НКР подтвердило рейтинг «Новой перестраховочной компании» AAA.ru Кредитные рейтинги, 17:05
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах Общество, 17:01
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине Политика, 16:57
В Домодедово и Жуковском ограничили прием и отправку рейсов Политика, 16:54
В Фонде энергобезопасности описали стратегию США, где Россия — конкурент
РАДИО
 Политика, 16:52
Госдума одобрила штрафы до ₽500 тыс. для перекупщиков ж/д билетов Политика, 16:48
Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW Спорт, 16:41
Politico узнало, что послы ЕС «тайно управляют Европой» из «бункера» Политика, 16:38
Глава ВЭФ в Давосе подал в отставку после упоминания в файлах Эпштейна Политика, 16:38