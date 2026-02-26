 Перейти к основному контенту
0

Победитель Олимпиады Шайдоров не примет участия в ледовом шоу в Алма-Ате

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров не выступит в ледовом шоу в Алма-Ате
Организаторы сослались на «непредвиденные обстоятельства», не уточнив деталей. Ранее спортсмен не попал в предварительную заявку на чемпионат мира в Праге
Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

В Алма-Ате не состоятся показательные выступления Михаила Шайдорова, олимпийского чемпиона по фигурному катанию, которые были запланированы на 5 апреля. Об этом сообщили в аккаунте ледового дворца Алма-Аты в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участия в шоу. Мы благодарим Михаила за профессиональное сотрудничество и желаем ему успехов в спортивной карьере», — говорится в сообщении.

Точные причины неучастия фигуриста не указываются. При этом организаторы заверили, что программа мероприятия остается «яркой и насыщенной».

В обновленном составе участников заявлены Софья Самоделкина, Ника Егадзе, Александр Селевко, дуэты Лука Берулава и Анастасия Метелкина, Никита Рахманин и Карина Акопова, Глеб Смолкин и Диана Дэвис, а также Анастасия Губанова и Нина Петрикина.

Ранее стало известно, что Шайдоров не попал в предварительную заявку на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Праге с 24 по 29 марта. В мужском одиночном катании от Казахстана заявлен только Диас Джиренбаев.

21-летний Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане, набрав 291,58 балла. Эта победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Также на его счету серебро чемпионата мира 2025 года. Спортсмен тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова.

