Кучеров вторым по скорости среди действующих игроков НХЛ достиг 700 очков

Команда Никиты Кучерова одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:2

Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил 700-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг этой отметки в 855 матчах, став вторым по скорости среди действующих игроков. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:2. Кучеров забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

Первый ассист в этой игре стал для Кучерова 700-м в карьере. Нападающий достиг этой отметки за 855 матчей. Среди действующих игроков быстрее 700 передач сделал только капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которому потребовалось 699 игр. Кучеров обошел Сидни Кросби, который добрался до этой цифры за 856 матчей.

В текущем сезоне на счету 32-летнего россиянина 94 (30+64) очка в 52 играх. Он занимает второе место в бомбардирской гонке НХЛ, опережая нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (93) и уступая лишь Макдэвиду (96). Кучеров также продлил свою результативную серию до 11 матчей.

«Тампа» и «Торонто» представляют Атлантический дивизион. «Тампа» занимает первое место с 80 очками после 56 игр. «Торонто» находится на седьмой строчке с 63 очками после 58 матчей. В ближайшем поединке «Тампа» сыграет на выезде против «Каролины» 27 февраля. «Торонто» в тот же день встретится с «Флоридой» на выезде.