Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

В 1/8 финала вышли 16 команд. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в 27 февраля

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Завершились матчи стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. По его итогам определились 16 команд, которые выступят 1/8 финала турнира.

Общий этап Лиги чемпионов в текущем сезоне прошел в формате с участием 36 клубов. На первом этапе каждая команда провела по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях). Клуб, занявший первое место в общей таблице, автоматически выходит в 1/8 финала. Команды с девятого по 24-е место сыграли в стыковых матчах за оставшиеся путевки в плей-офф.

Места с первого по восьмое заняли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити». Они автоматически попали в плей-офф.

После стыкового раунда право выхода в 1/8 финала получили «Аталанта», «Байер», «Атлетико», «Ньюкасл Юнайтед», «Будё-Глимт», ПСЖ и «Галатасарай» и «Реал».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля. Стартовые матчи состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.

Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.