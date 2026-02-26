ПСЖ с Сафоновым в воротах выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» во втором матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала.
Встреча в Париже завершилась со счетом 2 : 2 в пользу ПСЖ.
У победителей голы забили Магнес Аклиуш и Джордан Тезе.
В составе проигравших отличились Маркиньос и Хвича Кварацхелия.
Первый матч стыкового раунда против «Монако» состоялся 17 февраля и закончился со счетом 3:2 в пользу ПСЖ.
Ворота французской команды в свой день рождения защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
За «Монако» выступает россиянин Александр Головин, однако он отбывает дисквалификацию и в матче не участвовал. 29-летний футболист по ходу первой встречи против ПСЖ получил прямую красную карточку за грубый фол на Витинье и был удален с поля.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнований состоится 30 мая 2026 года.
