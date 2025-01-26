Бой россиянина в UFC сорвался из-за проблем с паспортом у соперника
Бой россиянина Икрама Алискерова и бразильца Андре Муниса на турнире UFC в Эр-Рияде отменен, пишет MMA Junkie.
Поединок должен был состояться 1 февраля в главном карде турнира.
Мунис в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что у него возникла непредвиденная проблема с паспортом, о которой не узнали вовремя.
«В UFC посчитали, что будет лучше перенести мой бой с тем же противником на другую дату», — отметил Мунис.
На турнире в Эр-Рияде проведут свои бои Сергей Павлович, Саид Нурмагомедов, Шамиль Газиев и Шарабутдин Магомедов. Главный бой вечера пройдет между Исраэлем Адесаньей и Нассурдином Имавовым.
Алискерову 32 года, он одержал 15 побед в ММА при двух поражениях. Он является чемпионом мира и Европы по самбо.
Мунису 34 года, он выиграл 24 боя и шесть проиграл.
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