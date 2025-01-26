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Бой россиянина в UFC сорвался из-за проблем с паспортом у соперника

Бой россиянина Алискерова в UFC сорвался из-за проблем с паспортом у соперника
Соперник Икрама Алискерова Андре Мунис сообщил, что у него возникла непредвиденная проблема с паспортом и он не сможет выступить в Эр-Рияде 1 февраля. Бой, скорее всего, перенесут на другую дату
Икрам Алискеров
Икрам Алискеров (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бой россиянина Икрама Алискерова и бразильца Андре Муниса на турнире UFC в Эр-Рияде отменен, пишет MMA Junkie.

Поединок должен был состояться 1 февраля в главном карде турнира.

Мунис в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что у него возникла непредвиденная проблема с паспортом, о которой не узнали вовремя.

«В UFC посчитали, что будет лучше перенести мой бой с тем же противником на другую дату», — отметил Мунис.

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На турнире в Эр-Рияде проведут свои бои Сергей Павлович, Саид Нурмагомедов, Шамиль Газиев и Шарабутдин Магомедов. Главный бой вечера пройдет между Исраэлем Адесаньей и Нассурдином Имавовым.

Алискерову 32 года, он одержал 15 побед в ММА при двух поражениях. Он является чемпионом мира и Европы по самбо.

Мунису 34 года, он выиграл 24 боя и шесть проиграл.

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