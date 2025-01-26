Аутсайдер КХЛ прервал 12-матчевую серию поражений
Астанинский «Барыс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав первую победу с середины декабря.
Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0).
У «Барыса» хет-трик оформил Никита Сетдиков (17-я, 60-я и 62-я минуты), в 2020-2023 годах выступавший за «Сибирь». Еще один гол хозяев на счету Виктора Антипина (10).
У «Сибири» забивали Владимир Бутузов (11), Павел Гоголев (13) и Егор Аланов (34).
Для «Барыса», занимающего последнее место в Восточной конференции, это 11-я победа в чемпионате в 50 матчах и первая с 17 декабря, когда астанинцы в гостях обыграли московское «Динамо» (2:0).
«Сибирь» потерпела первое поражение в трех играх и занимает восьмую строчку в конференции.
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