Кучеров и Макдэвид возглавили рейтинг лучших ассистентов НХЛ в 2025 году

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметились 79 передачами в календарном году
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Claus Andersen / Getty Images)

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стали лидерами по количеству результативных передач среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на своей странице в Х.

Кучеров и Макдэвид отметились 79 передачами в календарном году. Следом расположились форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (68 передач), выступавший в 2025 году за «Торонто» и «Вегас» Митч Марнер (66) и нападающий «Монреаля» Лэйн Хатсон (66).

Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» в НХЛ
Спорт
Никита Кучеров

Кучеров в сезоне 2024/25 стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 121 очко (37 шайб + 84 передачи). Макдэвид в прошлом сезоне набрал 100 (26+74) очков и занял шестое место в списке бомбардиров.

В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров набрал 45 (13+32) очков в 32 матчах. Россиянин занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров. Лидирует Макдэвид (67; 23+44).

Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021), за команду он выступает с 2013 года.

Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз Никита Кучеров Коннор Макдэвид
