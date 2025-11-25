 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Одна из самых ярких фигуристок России». Туктамышева завершила карьеру

Мишин и Авербух оценили вклад Туктамышевой в фигурное катание
Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении карьеры в фигурном катании. Как в России оценили ее решение  — в материале «РБК Спорт»
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что официально завершила спортивную карьеру.

В октябре 2023 года она сообщила, что решила приостановить карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей, но потом поднялась на второе место после решения CAS по делу Камилы Валиевой.

Как в России отреагировали на решение Туктамышевой

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Лиза долго и счастливо каталась. У нее была красивая жизнь в спорте: она и выигрывала, и проигрывала. Казалось, что она закончит, но она все время продолжала. Ее жизнь получилась абсолютно полной. Однозначно, она одна из самых ярких российских фигуристок. Я была бы рада, если бы она стала тренером. Мне кажется, она стала бы хорошим наставником», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Алексей Мишин, тренер Туктамышевой, заслуженный тренер России

«Некоторые события выглядят по-разному, с разных сторон. Я, как тренер, благодарю судьбу за то, что прошел с Елизаветой большой и интересный период моей тренерской жизни. С точки зрения ее вклада в фигурное катание, в один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел Статуи свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам. Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть своей правой рукой всю ту же Лизу», — приводит слова Мишина «СЭ».

Илья Авербух, хореограф и продюсер, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду

«Потенциал работы тренером? Уверен, Лиза работает с большим интересом. Видел, как она проводит тренировки. Она сама говорила, что тренерство ей нравится. Но еще у нее есть большой внутренний актерский потенциал. Мы с Лизой много сотрудничаем по театрально-ледовым проектам. Думаю, Туктамышева еще скажет свое слово как большая актриса на льду. Уверен, любители фигурного катания еще не раз увидят ее потрясающую артистическую работу. А в роли тренера она будет работать с настоящим профессором — Алексеем Николаевичем Мишиным. Многие его ученики стали хорошими тренерами, в чем есть его заслуга. Он может воспитывать не только больших спортсменов, но и тренеров — продолжателей своего дела», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24.

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы

«Насколько своевременно завершение карьеры — решение Елизаветы, она сама приняла его. Мне кажется, это решение правильное. У нее достаточно титулов, но, кроме них, она запомнится болельщикам своей манерой катания, программами и индивидуальностью», — заявила Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Александр Жулин, заслуженный тренер России

«Прекрасная фигуристка. Тройной аксель, титул чемпионки мира — она провела замечательную карьеру. Хотелось бы, чтобы в фигурном катании было больше таких спортсменок с такой длинной и устойчивой карьерой», — цитирует Жулина «РИА Новости».

Альвина Цаканян
фигурное катание Елизавета Туктамышева
