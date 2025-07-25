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Спорт ,  
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Тренер назвал катастрофическим выступление российских рапиристов на ЧМ

Мамедов — о вылете рапиристов в 1/16 финала ЧМ: катастрофическое выступление
Российские рапиристы проиграли в 1/16 финала в командном турнире на чемпионате мира. Ильгар Мамедов заявил, что призеры Олимпийских игр за четыре года «превратились в мальчиков для битья»
Фото: IMAGO / Tamuna Kulumbegashvili / Global Look Press
Фото: IMAGO / Tamuna Kulumbegashvili / Global Look Press

Президент Федерации фехтования России и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов считает катастрофическим выступление рапиристов в командном турнире на чемпионате мира, который проходит в Грузии. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Россияне Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, выступающие в нейтральном статусе, уступили в 1/16 финала сборной Южной Кореи со счетом 33:45. При этом Кирилл Бородачев ранее в Тбилиси завоевал серебро в индивидуальном турнире.

«Катастрофическое выступление. Какое может быть другое мнение? Призеры Олимпийских игр за четыре года превратились в мальчиков для битья», — сказал Мамедов.

По словам Мамедова, россияне впервые в жизни начинают фехтовать «с нулевого рейтинга с сильными командами». «Это надо будет все преодолевать. <...> Чем раньше спортсмены вернутся в эту обойму, тем лучше. Да, будут получать, но рано или поздно справятся. Чем дальше мы будем оттягивать момент возвращения, тем дольше будем восстанавливаться. Хорошо, что сейчас получили по мозгам», — добавил Мамедов.

Тренер отметил, что «из фантомов сразу превратиться в чемпионов в фехтовании точно невозможно». «Это надо пережить, прочувствовать, и без этого никуда. По результату катастрофически, но ожидаемо», — заключил Мамедов.

В командных турнирах на ЧМ россияне выступают впервые с 2022 года. На Олимпиаде-2020 российские рапиристы завоевали серебро в командах, Игры-2024 все российские фехтовальщики пропустили.

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