Первый сбежавший из СССР хоккеист оценил включение в Зал славы в Торонто

НХЛ 24 июня сообщила о включении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто. Обладатель Кубка Стэнли отметил, что это достижение станет мотивацией для молодых спортсменов

Александр Могильный (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный назвал свое включение в Зал хоккейной славы в Торонто признанием высокого уровня отечественной школы хоккея. Слова Могильного приводит пресс-служба хабаровского «Амура», почетным президентом которого он является.

«Думаю, что это еще одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное — мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты», — сказал спортсмен.

Могильный отметил, что для него огромная честь стать 12-м представителем из России в Зале хоккейной славы. «Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнеров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций. Отдельные и самые теплые слова благодарности моим родителям за их поддержку», — добавил он.

Могильный обратился к молодым российским хоккеистам. «Верьте в себя, работайте честно, слушайте своих тренеров — и у вас все получится. Вам предстоит продвигать и развивать наш спорт в будущем, прославлять наш город, край, страну, так что будьте к этому готовы. Все в ваших руках», — заключил он.

Пресс-служба НХЛ 24 июня сообщила о включении Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония включения состоится с 8 по 10 ноября. Могильный входил в число номинантов на попадание в Зал хоккейной славы с 2009 года.

Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989-го и обладатель Кубка Стэнли 2000-го в составе «Нью-Джерси Девилз». Он один из 30 членов «тройного золотого клуба» (золото Олимпиады, ЧМ, Кубок Стэнли) среди игроков. В этот символический клуб входят семь россиян.

Могильный стал первым игроком, кто сбежал из Советского Союза в Северную Америку ради игры в НХЛ. Он дебютировал в составе «Баффало Сейбрз» 5 октября 1989 года.

Всего на счету Могильного 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх за «Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилз» и «Мэйпл Лифс».

Кроме того, Могильный — один из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру. Он также первый капитан команды НХЛ из России и до 2019 года удерживал рекорд по количеству очков за сезон среди россиян.