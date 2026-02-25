Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае.
В матче второго круга россиянин обыграл 37-ю ракетку мира, француза Уго Умбера со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
Матч четвертьфинала россиянин сыграет с победителем пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).
Рублев на прошлой неделе после проигрыша испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе опустился на 18-ю строчку мирового рейтинга. На счету россиянина 17 титулов ATP.
Ранее в четвертьфинал также вышел россиянин Даниил Медведев. Он встретится с американцем Дженсоном Бруксби, победившим россиянина Карена Хачанова — 7:6 (8:6), 6:4.
Турнир в Дубае с призовым фондом $,3,31 млн завершится 28 февраля.
