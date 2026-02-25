 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Роднина оценила подарок в виде квартиры для бывшей российской фигуристки

Сюжет
Олимпиада-2026
Бывшей российской фигуристке, которая с 2024 года выступает за Казахстан, после возвращения с Олимпиады, где она заняла десятое место, подарили однокомнатную квартиру в Астане
Софья Самоделкина
Софья Самоделкина (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Все профессиональные спортсмены выступают за деньги, заявила «РИА Новостям» трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя подарок в виде квартиры для бывшей российской фигуристки Софье Самоделкиной, который он получила за выступления на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

19-летняя Самоделкина, которая выступает за Казахстан с 2024 года, заняла на Играх десятое место в соревнованиях одиночниц. После возвращения с Игр фигуристка подарили однокомнатную квартиру в Астане.

«Насчет подарков — дареному коню в зубы не смотрят. Спортсмены сегодня все профессионалы и выступают за деньги, но рассчитывать на подарки — это другой вопрос», — сказала Роднина.

Фигуристка становилась победительницей и призером этапов Гран-при России, ее лучшим результатом на чемпионатах России было четвертое место.

Под флагом Казахстана лучшим результатом фигуристки было второе место на этапе Гран-при ISU в Японии в нынешнем сезоне.

