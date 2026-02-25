 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Кросби пропустит минимум четыре недели из-за полученной на Играх травмы

В матче четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады против сборной Чехии (4:3) Кросби получил травму «нижней части тела». Он пропустил полуфинал и финал
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Капитан сборной Канады и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби пропустит минимум четыре недели в НХЛ из-за травмы, полученной в ходе хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X.

«Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.

В ходе четвертьфинальной встречи хоккейного турнира Олимпиады 18 февраля 38-летний Кросби не смог доиграть матч против команды Чехии (4:3) из-за полученной травмы. Как уточнили позже, хоккеист получил травму «нижней части тела». Форвард также не участвовал в полуфинале и финале.

В матче за золото канадцы проиграли американцам со счетом 1:2.

В текущем сезоне Кросби провел за «Питтсбург» 56 матчей, забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), чемпионом мира (2015) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В 2017 году он был включен в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Рената Утяева
Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз НХЛ Хоккей
Материалы по теме
Кросби объяснил пропуск финала Олимпиады решением в интересах команды
Спорт
Сидни Кросби не смог доиграть четвертьфинал Олимпиады из-за травмы
Спорт
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева Политика, 19:46
Юань к рублю на Мосбирже показал самый сильный рост за полгода Инвестиции, 19:45
В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Политика, 19:37
В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА Спорт, 19:37
Шишкарев снова стал владельцем более половины акций ГК «Дело» Бизнес, 19:31
Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию Общество, 19:24
Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100% Общество, 19:23
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото Общество, 19:21
Визовый центр Франции в Москве временно изменил оплату сервисного сбора Политика, 19:20
Роднина оценила подарок в виде квартиры для бывшей российской фигуристки Спорт, 19:17
МИД Германии предупредил граждан на Ближнем Востоке о возможной эскалации Политика, 19:07
Путин выступил за обновление программ профобразования в биотехе Политика, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
СБУ задержала командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Политика, 18:51