Кросби пропустит минимум четыре недели из-за полученной на Играх травмы

В матче четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады против сборной Чехии (4:3) Кросби получил травму «нижней части тела». Он пропустил полуфинал и финал

Сидни Кросби (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Капитан сборной Канады и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби пропустит минимум четыре недели в НХЛ из-за травмы, полученной в ходе хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X.

«Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.

В ходе четвертьфинальной встречи хоккейного турнира Олимпиады 18 февраля 38-летний Кросби не смог доиграть матч против команды Чехии (4:3) из-за полученной травмы. Как уточнили позже, хоккеист получил травму «нижней части тела». Форвард также не участвовал в полуфинале и финале.

В матче за золото канадцы проиграли американцам со счетом 1:2.

В текущем сезоне Кросби провел за «Питтсбург» 56 матчей, забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), чемпионом мира (2015) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В 2017 году он был включен в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.