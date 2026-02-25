Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ

За олимпийским матчем между сборными США и Канады в прямом эфире NBC следили 18,6 млн зрителей

Фото: Elsa / Getty Images

Решающий матч олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады стал самым рейтинговым спортивным событием, начавшимся до девяти утра по восточному времени, в истории США. Об этом сообщает NBC Sports.

В финале американцы в овертайме обыграли команду Канады со счетом 2:1 и взяли золото мужского хоккейного турнира на Играх. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

За матчем, который начался в 8:15 по восточному времени в прямом эфире следили 18,6 млн зрителей.

Финал Олимпиады-2026 стал вторым по популярности хоккейным матчем в истории телеканала. Он уступает по просмотрам только матчу за золотую медаль между сборными США и Канады на Играх в Ванкувере в 2010 году. Тогда трансляция, которая шла в удобное для зрителей время собрала 27,6 млн просмотров.

Президент США Дональд Трамп лично поздравил сборную с победой в Белом доме.

Для американских хоккеистов это золото стало первым с 1980 года. Тогда США выиграли турнир во многом благодаря победе над сборной СССР. Тот матч известен в спортивном мире как «чудо на льду». По нему в Голливуде даже сняли фильм.