0

Глава IIHF отреагировал на сообщения о встречах с Ларионовым на Олимпиаде

Президент IIHF Тардиф заявил, что не проводил встреч с Ларионовым на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее Ларионов высказался о своей поездке в Милан и намекнул на важные для российского хоккея новости, которые могут появиться через несколько месяцев
Люк Тардиф
Люк Тардиф (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф опроверг информацию о том, что главный тренер СКА Игорь Ларионов проводил встречи с представителями организации во время финала Олимпийских игр в Милане. Его слова приводит «Советский спорт».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в минувшие выходные приехал на финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады, из-за чего пропустил домашнюю игру петербургского клуба против ЦСКА (3:0).

По возвращении специалист заявил, что провел в Милане ряд встреч с представителями международного хоккея, назвал их «конструктивными и фантастическими» и пообещал, что в ближайшие два-три месяца появятся официальные заявления, касающиеся места России в хоккейной «семье».

Президент IIHF отверг проведение каких-либо переговоров с Ларионовым. «Слова Ларионова? Никаких встреч с IIHF не проводилось», — заявил Тардиф.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой IIHF с марта 2022 года. Последний раз она выступала на Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Тогда отечественные спортсмены сумели дойти до финала хоккейного турнира, в котором уступили Финляндии (1:2). 

