Глава IIHF отреагировал на сообщения о встречах с Ларионовым на Олимпиаде
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф опроверг информацию о том, что главный тренер СКА Игорь Ларионов проводил встречи с представителями организации во время финала Олимпийских игр в Милане. Его слова приводит «Советский спорт».
Главный тренер СКА Игорь Ларионов в минувшие выходные приехал на финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады, из-за чего пропустил домашнюю игру петербургского клуба против ЦСКА (3:0).
По возвращении специалист заявил, что провел в Милане ряд встреч с представителями международного хоккея, назвал их «конструктивными и фантастическими» и пообещал, что в ближайшие два-три месяца появятся официальные заявления, касающиеся места России в хоккейной «семье».
Президент IIHF отверг проведение каких-либо переговоров с Ларионовым. «Слова Ларионова? Никаких встреч с IIHF не проводилось», — заявил Тардиф.
Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой IIHF с марта 2022 года. Последний раз она выступала на Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Тогда отечественные спортсмены сумели дойти до финала хоккейного турнира, в котором уступили Финляндии (1:2).
