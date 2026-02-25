Медведев победил 40-летнего Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP 500 в Дубае.
Во втором круге 30-летний россиянин, третий сеяный, победил швейцарца Стэна Вавринку, 99-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
40-летний Вавринка, бывшая третья ракетка мира и победитель трех турниров «Большого шлема», проводит заключительный сезон в карьере.
Следующим соперником Медведева станет американец Дженсон Бруксби, победивший россиянина Карена Хачанова — 7:6 (8:6), 6:4.
Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 22 титула ATP.
Турнир в Дубае с призовым фондом $,3,31 млн завершится 28 февраля.
