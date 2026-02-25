Медведев победил 40-летнего Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Российский теннисист обыграл бывшую третью ракетку мира со счетом 6:2, 6:3

Даниил Медведев (Фото: IMAGO / Juergen Hasenkopf / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP 500 в Дубае.

Во втором круге 30-летний россиянин, третий сеяный, победил швейцарца Стэна Вавринку, 99-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

40-летний Вавринка, бывшая третья ракетка мира и победитель трех турниров «Большого шлема», проводит заключительный сезон в карьере.

Следующим соперником Медведева станет американец Дженсон Бруксби, победивший россиянина Карена Хачанова — 7:6 (8:6), 6:4.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 22 титула ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом $,3,31 млн завершится 28 февраля.