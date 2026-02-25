Puck узнал, что UFC потратит около $60 млн на турнир в Белом доме

Мероприятие приурочено к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Это станет одним из самых дорогих шоу в истории промоушена

Дейна Уайт (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потратит до $60 млн на проведение турнира на лужайке перед Белым домом, сообщило издание SB Nation со ссылкой на материал Puck.

14 июня в Вашингтоне состоится турнир UFC на южной лужайке Белого дома. Мероприятие приурочено к двум знаменательным датам: 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа, который лично анонсировал проведение бойцовского вечера.

По данным журналистов, организация может обойтись промоушену в сумму до $60 млн. При этом не уточняется, входят ли в нее гонорары бойцов.

Генеральный директор UFC Дейна Уайт ранее отмечал, что только замена травы на южном газоне после мероприятия обойдется примерно в $700 тыс.

Для проведения турнира UFC возведет октагон прямо на лужайке перед резиденцией президента. Ожидается, что бойцы будут выходить к клетке со стороны Овального кабинета. Для зрителей установят трибуны на 5 тыс. мест.

Помимо основного шоу планируется организовать трансляцию на большом экране в Национальном торговом центре (National Mall), где за боями смогут наблюдать до 60 тыс. болельщиков. Взвешивание и пресс-конференция могут пройти у Мемориала Линкольна.

Подбор соперников для турнира уже ведется, но UFC пока официально не объявила ни об одном бое. Генеральный директор TKO Group Holdings Ари Эмануэль ранее заявил, что в карде ожидается «от шести до семи боев».

Ранее самым дорогим проектом UFC считался турнир UFC 306 в Лас-Вегасе в сентябре 2024 года, на который промоушен потратил более $20 млн. Турнир в Белом доме, как и обещал Уайт, значительно превзойдет эту сумму.