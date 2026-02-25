 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Puck узнал, что UFC потратит около $60 млн на турнир в Белом доме

Мероприятие приурочено к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Это станет одним из самых дорогих шоу в истории промоушена
Дейна Уайт
Дейна Уайт (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потратит до $60 млн на проведение турнира на лужайке перед Белым домом, сообщило издание SB Nation со ссылкой на материал Puck.

14 июня в Вашингтоне состоится турнир UFC на южной лужайке Белого дома. Мероприятие приурочено к двум знаменательным датам: 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа, который лично анонсировал проведение бойцовского вечера.

По данным журналистов, организация может обойтись промоушену в сумму до $60 млн. При этом не уточняется, входят ли в нее гонорары бойцов.

Генеральный директор UFC Дейна Уайт ранее отмечал, что только замена травы на южном газоне после мероприятия обойдется примерно в $700 тыс.

Для проведения турнира UFC возведет октагон прямо на лужайке перед резиденцией президента. Ожидается, что бойцы будут выходить к клетке со стороны Овального кабинета. Для зрителей установят трибуны на 5 тыс. мест.

Помимо основного шоу планируется организовать трансляцию на большом экране в Национальном торговом центре (National Mall), где за боями смогут наблюдать до 60 тыс. болельщиков. Взвешивание и пресс-конференция могут пройти у Мемориала Линкольна.

Подбор соперников для турнира уже ведется, но UFC пока официально не объявила ни об одном бое. Генеральный директор TKO Group Holdings Ари Эмануэль ранее заявил, что в карде ожидается «от шести до семи боев».

Ранее самым дорогим проектом UFC считался турнир UFC 306 в Лас-Вегасе в сентябре 2024 года, на который промоушен потратил более $20 млн. Турнир в Белом доме, как и обещал Уайт, значительно превзойдет эту сумму.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
единоборства UFC смешанные единоборства (ММА) Дональд Трамп Белый дом
Материалы по теме
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто
Спорт
Потерявший сознание на взвешивании боец UFC рассказал о своем состоянии
Спорт
Член зала славы UFC объявила о «самом масштабном супербое» в женском ММА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы Общество, 15:12
Акции ВТБ выросли после комментария менеджмента по дивидендам Инвестиции, 15:11
Puck узнал, что UFC потратит около $60 млн на турнир в Белом доме Спорт, 15:05
Акции группы «Элемент» взлетели более чем на 6%. Что произошло Инвестиции, 15:01
Мишустин анонсировал законопроект о критериях ИИ для госсистем Технологии и медиа, 15:00
За год в Москве одобрили строительство почти 17 млн кв. м недвижимости Недвижимость, 14:59
Еще семь вузов получили предостережения от Рособрнадзора Общество, 14:53
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
ПСБ подготовил технологические решения для финорганизаций «второй волны» Пресс-релиз, 14:49
В США конфисковали $61 млн в стейблкоинах USDT у мошенников Крипто, 14:48
Политолог Марков назвал причиной наложенного на него штрафа «несамодонос» Общество, 14:48
Медведев победил 40-летнего Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае Спорт, 14:43
Россияне подали 22,4 млн заявлений на установление самозапрета на кредиты Инвестиции, 14:42
Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС Общество, 14:35
Гергиев предложил Путину создать культурные кварталы в столицах Общество, 14:33