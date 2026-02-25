 Перейти к основному контенту
0

Оргкомитет ОИ-2030 покинул гендиректор на фоне внутренних разногласий

Оргкомитет Игр-2030 покинул гендиректор Линетт из-за внутренних разногласий
Ранее оргкомитет покинули операционный директор, директор по коммуникациям и глава комитета по вознаграждениям
Эдгар Гроспирон
Эдгар Гроспирон (Фото: Mike Lawrie / Getty Images)

Сирил Линетт ушел с поста генерального директора организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах из-за внутренних разногласий. Об этом сообщает Associated Press.

Отставка Линетта стала следствием многомесячной напряженности внутри руководства, которая вылилась в открытый конфликт между ним и председателем оргкомитета Эдгаром Гроспироном, чемпионом Игр-1992 по фристайлу.

В заявлении организаторов подчеркивается, что этот шаг направлен на обновление системы управления и придание проекту «нового импульса» на ключевом этапе подготовки к Играм. «Заинтересованные стороны подтверждают свою приверженность успеху зимних Олимпийских и Паралимпийских игр во Французских Альпах 2030 года. Коллективным приоритетом остается продолжение уже проводимой работы по проекту», — говорится в сообщении.

Отставка Линетта стала не единственной кадровой потерей для оргкомитета. В последнее время его покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише и глава комитета по вознаграждениям Бертран Мео.

54-летний Линетт — спортивный менеджер. До назначения на пост гендиректора оргкомитета он возглавлял спортивный отдел телеканала Canal+, был генеральным директором газеты L'Equipe, а также руководил французской группой компаний Pari Mutuel Urbain, работающей в сфере ставок на конный спорт.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля. 

