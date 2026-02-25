Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у базы

Как сообщает журналист Антонио Перилло, фанаты подъехали к базе на пикапе, остановились у входа и начали рассыпать навоз вдоль ворот

Разгневанные фанаты итальянского «Торино» устроили акцию протеста против владельца и президента клуба Урбано Каиро: они привезли на пикапе навоз и высыпали его перед входом на тренировочную базу «Стадио Филадельфия». Об этом сообщает журналист Антонио Перилло, опубликовавший видео в социальной сети X.

На ограждении тренировочной базы также был вывешен баннер с надписью: «Дерьмо, как Каиро», прямо адресованный президенту клуба, который владеет «Торино» с 2005 года.

Двумя днями ранее, 23 февраля, руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марко Барони, который возглавлял команду с июня 2025 года.

5 февраля «Торино» вылетел из Кубка Италии, проиграв «Интеру» со счетом 1:2. А в последнем туре Серии А, который прошел 22 февраля, туринцы на выезде проиграли «Дженоа» со счетом 0:3. В последних восьми матчах команда потерпела шесть поражений.

Сейчас «Торино» с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, находясь всего в трех очках от зоны вылета.

68-летний Каиро является владельцем и президентом «Торино» 21 год. Под его руководством семикратный чемпион Италии так и не завоевал ни одного трофея. Последний титул клуб выиграл в сезоне-1992/93, став обладателем Кубка Италии.