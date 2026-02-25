 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

«Спортинг» подал жалобу на украинских судей, не пожавших руку россиянину

«Спортинг» обратился в УЕФА из-за отказа украинских судей пожать руку россиянину
Украинские судьи Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк обслуживали первый четвертьфинальный матч футзальной Лиги чемпионов. Арбитры отказались пожать руку российскому игроку «Спортинга» Ивану Чишкале
Иван Чишкала (справа)
Иван Чишкала (справа) (Фото: Gerrit van Keulen / EPA / ТАСС)

Лиссабонский «Спортинг» подал официальную жалобу в УЕФА после первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за действий обслуживавших встречу украинских судей. Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Встреча между португальскими командами прошла 23 февраля и завершилась победой «Бенфикой» (4:3).

Предметом жалобы стали действия украинских арбитров — третьего судьи Евгения Гордиенко и хронометриста Ореста Дуцяка, которые отказались поприветствовать российского игрока «Спортинга» Ивана Чишкалу.

«Спортинг» также сообщил УЕФА об оскорбительных кричалках болельщиков «Бенфики» в адрес клуба, включая звуки, имитирующие сигнальную ракету, что отсылало к трагическому эпизоду 1996 года, когда погиб фанат «Спортинга» Руй Мендеш. В клубе также заявили о провокационной фразе «хорошая ящерица — мертвая ящерица», прозвучавшей во время послематчевого интервью тренера Нуну Диаша. В португальском футбольном сленге «ящерицами» называют игроков и фанатов «Спортинга» (из-за зеленой формы команды).

Ответный матч четвертьфинала между «Спортингом» и «Бенфикой» пройдет на арене лиссабонского клуба 6 марта.

30-летний россиянин перешел в «Спортинг» в январе 2026-го. До этого с 2020 по 2025 год он выступал за «Бенфику», с которой по разу выиграл чемпионат и Кубок Португалии.

Ранее Чишкала защищал цвета клуба «Газпром-Югра». В его активе — Кубок УЕФА сезона 2015/16, четыре победы в Кубке России и два чемпионских титула. В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и чемпионата Европы 2022 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
мини-футбол футзал УЕФА Бенфика
Материалы по теме
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча
Спорт
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу
Спорт
СЭ узнал о возможном переходе в ЦСКА экс-футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Осужденный экс-глава управления Минобороны Тулупов ушел на фронт Политика, 10:38
Георгиев объяснил Путину разницу между кооперацией в балете и футболе Общество, 10:35
Коростелев и Непряева отказались от этапа КМ ради финала Кубка России Спорт, 10:34
Котировки ПИК подскочили на новости о дивидендной политике Инвестиции, 10:33
В Мax встроили функцию создания цифрового ID Технологии и медиа, 10:30
«Спортинг» подал жалобу на украинских судей, не пожавших руку россиянину Спорт, 10:29
Нейросети и психология: новые возможности для людей и бизнеса Отрасли, 10:26
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Обвиняемые в хищении ₽400 млн на ИВЛ для Минобороны получили по шесть лет Общество, 10:21
Большунов выиграл «разделку» на чемпионате России в Южно-Сахалинске Спорт, 10:19
Модная нефтехимия: как промышленность конкурирует за перспективные кадры Отрасли, 10:18
Пятеро выигравших Олимпиаду хоккеистов сборной США не пришли к Трампу Спорт, 10:17
Как нужно действовать владельцам бизнеса при разводеПодписка на РБК, 10:16
Названы районы Москвы — лидеры по доступности вторичного жилья Недвижимость, 10:13
В Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуха за $10,5 тыс. Общество, 10:12