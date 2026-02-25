«Спортинг» подал жалобу на украинских судей, не пожавших руку россиянину
Лиссабонский «Спортинг» подал официальную жалобу в УЕФА после первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за действий обслуживавших встречу украинских судей. Об этом сообщает португальская газета A Bola.
Встреча между португальскими командами прошла 23 февраля и завершилась победой «Бенфикой» (4:3).
Предметом жалобы стали действия украинских арбитров — третьего судьи Евгения Гордиенко и хронометриста Ореста Дуцяка, которые отказались поприветствовать российского игрока «Спортинга» Ивана Чишкалу.
«Спортинг» также сообщил УЕФА об оскорбительных кричалках болельщиков «Бенфики» в адрес клуба, включая звуки, имитирующие сигнальную ракету, что отсылало к трагическому эпизоду 1996 года, когда погиб фанат «Спортинга» Руй Мендеш. В клубе также заявили о провокационной фразе «хорошая ящерица — мертвая ящерица», прозвучавшей во время послематчевого интервью тренера Нуну Диаша. В португальском футбольном сленге «ящерицами» называют игроков и фанатов «Спортинга» (из-за зеленой формы команды).
Ответный матч четвертьфинала между «Спортингом» и «Бенфикой» пройдет на арене лиссабонского клуба 6 марта.
30-летний россиянин перешел в «Спортинг» в январе 2026-го. До этого с 2020 по 2025 год он выступал за «Бенфику», с которой по разу выиграл чемпионат и Кубок Португалии.
Ранее Чишкала защищал цвета клуба «Газпром-Югра». В его активе — Кубок УЕФА сезона 2015/16, четыре победы в Кубке России и два чемпионских титула. В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и чемпионата Европы 2022 года.
