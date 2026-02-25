«Спортинг» подал жалобу на украинских судей, не пожавших руку россиянину

Украинские судьи Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк обслуживали первый четвертьфинальный матч футзальной Лиги чемпионов. Арбитры отказались пожать руку российскому игроку «Спортинга» Ивану Чишкале

Иван Чишкала (справа) (Фото: Gerrit van Keulen / EPA / ТАСС)

Лиссабонский «Спортинг» подал официальную жалобу в УЕФА после первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за действий обслуживавших встречу украинских судей. Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Встреча между португальскими командами прошла 23 февраля и завершилась победой «Бенфикой» (4:3).

Предметом жалобы стали действия украинских арбитров — третьего судьи Евгения Гордиенко и хронометриста Ореста Дуцяка, которые отказались поприветствовать российского игрока «Спортинга» Ивана Чишкалу.

«Спортинг» также сообщил УЕФА об оскорбительных кричалках болельщиков «Бенфики» в адрес клуба, включая звуки, имитирующие сигнальную ракету, что отсылало к трагическому эпизоду 1996 года, когда погиб фанат «Спортинга» Руй Мендеш. В клубе также заявили о провокационной фразе «хорошая ящерица — мертвая ящерица», прозвучавшей во время послематчевого интервью тренера Нуну Диаша. В португальском футбольном сленге «ящерицами» называют игроков и фанатов «Спортинга» (из-за зеленой формы команды).

Ответный матч четвертьфинала между «Спортингом» и «Бенфикой» пройдет на арене лиссабонского клуба 6 марта.

30-летний россиянин перешел в «Спортинг» в январе 2026-го. До этого с 2020 по 2025 год он выступал за «Бенфику», с которой по разу выиграл чемпионат и Кубок Португалии.

Ранее Чишкала защищал цвета клуба «Газпром-Югра». В его активе — Кубок УЕФА сезона 2015/16, четыре победы в Кубке России и два чемпионских титула. В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и чемпионата Европы 2022 года.