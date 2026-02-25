Пятеро выигравших Олимпиаду хоккеистов сборной США не пришли к Трампу

Трамп принял в Овальном кабинете 20 из 25 хоккеистов команды. Хоккеистки из женской сборной США, которая тоже выиграла Игры, от встречи с президентом отказались

Фото: Пресс-служба Белого дома

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с олимпийской сборной страны по хоккею, одержавшей победу на Играх-2026 в Милане. Аккаунт в социальной сети X Белого дома выложил видео со спортсменами.

В финале олимпийского хоккейного турнира в Милане сборная США в овертайме обыграла команду Канады со счетом 2:1. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

Video

На встрече присутствовали 20 из 25 хоккеистов, входивших в заявку сборной. Отсутствовали вратарь Джейк Эттинджер («Даллас»), защитник Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Джейк Генцел («Тампа»), Кайл Коннор («Виннипег») и Брок Нелсон («Колорадо»).

Фото: Пресс-служба Белого дома

Четверо из отсутствующих — Нелсон, Лакомб, Генцел и Эттинджер или родились или провели в Миннесоте значительную часть детства. В этом штате недавно прошли массовые протесты, связанные с ужесточением миграционной политики со стороны администрации Трампа. Впрочем, на решение не прийти на встречу могло повлиять то обстоятельство, что их команды в среду проводят первые после олимпийской паузы матчи в чемпионате НХЛ.

Для американских хоккеистов это золото стало первым с 1980 года. Тогда США выиграли турнир во многом благодаря победе над сборной СССР. Тот матч известен в спортивном мире как «чудо на льду». По нему в Голливуде даже сняли фильм.

На встрече с хоккеистами Трамп объявил, что нынешний основной вратарь сборной Коннор Хеллебайк будет удостоен президентской медали Свободы — одной из высших наград страны.

Ранее от приглашения на прием к президенту отказалась женская сборная США по хоккею, которая также завоевала золото на Олимпиаде в Италии.