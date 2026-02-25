 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Пятеро выигравших Олимпиаду хоккеистов сборной США не пришли к Трампу

Сюжет
Олимпиада-2026
Трамп принял в Овальном кабинете 20 из 25 хоккеистов команды. Хоккеистки из женской сборной США, которая тоже выиграла Игры, от встречи с президентом отказались
Фото: Пресс-служба Белого дома
Фото: Пресс-служба Белого дома

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с олимпийской сборной страны по хоккею, одержавшей победу на Играх-2026 в Милане. Аккаунт в социальной сети X Белого дома выложил видео со спортсменами.

В финале олимпийского хоккейного турнира в Милане сборная США в овертайме обыграла команду Канады со счетом 2:1. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

Пятеро выигравших Олимпиаду хоккеистов сборной США не пришли к Трампу
Video

На встрече присутствовали 20 из 25 хоккеистов, входивших в заявку сборной. Отсутствовали вратарь Джейк Эттинджер («Даллас»), защитник Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Джейк Генцел («Тампа»), Кайл Коннор («Виннипег») и Брок Нелсон («Колорадо»).

Фото: Пресс-служба Белого дома
Фото: Пресс-служба Белого дома

Четверо из отсутствующих — Нелсон, Лакомб, Генцел и Эттинджер или родились или провели в Миннесоте значительную часть детства. В этом штате недавно прошли массовые протесты, связанные с ужесточением миграционной политики со стороны администрации Трампа. Впрочем, на решение не прийти на встречу могло повлиять то обстоятельство, что их команды в среду проводят первые после олимпийской паузы матчи в чемпионате НХЛ.

Для американских хоккеистов это золото стало первым с 1980 года. Тогда США выиграли турнир во многом благодаря победе над сборной СССР. Тот матч известен в спортивном мире как «чудо на льду». По нему в Голливуде даже сняли фильм.

На встрече с хоккеистами Трамп объявил, что нынешний основной вратарь сборной Коннор Хеллебайк будет удостоен президентской медали Свободы — одной из высших наград страны.

Ранее от приглашения на прием к президенту отказалась женская сборная США по хоккею, которая также завоевала золото на Олимпиаде в Италии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Хоккей Дональд Трамп Олимпиада-2026
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Журова заявила о «природном допинге» спортсменов на Олимпиаде
Общество
Трамп наградит вратаря сборной по хоккею одной из высших наград США
Общество
Женская сборная США по хоккею отказалась прийти на выступление Трампа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Осужденный экс-глава управления Минобороны Тулупов ушел на фронт Политика, 10:38
Георгиев объяснил Путину разницу между кооперацией в балете и футболе Общество, 10:35
Коростелев и Непряева отказались от этапа КМ ради финала Кубка России Спорт, 10:34
Котировки ПИК подскочили на новости о дивидендной политике Инвестиции, 10:33
В Мax встроили функцию создания цифрового ID Технологии и медиа, 10:30
«Спортинг» подал жалобу на украинских судей, не пожавших руку россиянину Спорт, 10:29
Нейросети и психология: новые возможности для людей и бизнеса Отрасли, 10:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Обвиняемые в хищении ₽400 млн на ИВЛ для Минобороны получили по шесть лет Общество, 10:21
Большунов выиграл «разделку» на чемпионате России в Южно-Сахалинске Спорт, 10:19
Модная нефтехимия: как промышленность конкурирует за перспективные кадры Отрасли, 10:18
Пятеро выигравших Олимпиаду хоккеистов сборной США не пришли к Трампу Спорт, 10:17
Как нужно действовать владельцам бизнеса при разводеПодписка на РБК, 10:16
Названы районы Москвы — лидеры по доступности вторичного жилья Недвижимость, 10:13
В Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуха за $10,5 тыс. Общество, 10:12