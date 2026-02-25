Раздробленная кость и перелом шеи. Какие травмы получили атлеты на Играх

Семь жутких и «неприятных» травм, которые получили спортсмены на Олимпиаде-2026

«РБК Спорт» рассказывает о самых серьезных травмах, полученных спортсменами на Олимпийских играх — 2026

Фото: David Ramos / Getty Images

Жесткий спуск и пять операций Вонн

Американская горнолыжница Линдси Вонн получила серьезную травму на соревнованиях по скоростному спуску. Девушка задела ворота на большой скорости, после чего упала и не смогла подняться. Ее эвакуировали на вертолете, а в медицинском центре ей диагностировали перелом большеберцовой кости. В результате она перенесла пять операций.

До олимпийских соревнований Вонн во время заезда на этапе Кубка мира порвала переднюю крестообразную связку колена и повредила мениск. Несмотря на такую травму, она все-таки поехала на Игры.

Спортсменку уже выписали из больницы: ее ждет около года восстановления.

Вонн сообщила, что перелом оказался очень серьезным — нога была раздроблена. Хирург Том Хаккет, который находился на соревнованиях из-за ее недавнего разрыва крестообразных связок, фактически «спас ногу от ампутации».

Удар коньком по лицу

Камила Селье (Фото: Maja Hitij /Getty Images)

Одна из самых пугающих ситуаций на Олимпиаде произошла с польской шорт-трекисткой Камилой Селье. В четвертьфинале на дистанции 1500 м спортсменка упала на одном из поворотов в результате столкновения с соперницей. В этот момент конек убегающей спортсменки случайно рассек Камиле лицо около глаза. Защитные очки, которые могли бы предотвратить травму, слетели как раз из-за столкновения.

После удара о борт Камила ненадолго потеряла сознание. Несколько швов на лицо ей наложили прямо на арене.

Представитель сборной Польши сообщил BBC, что у Селье сильный оттек глаза, из-за чего она не может его открыть. Также ей сделали операцию на поврежденной скуловой кости.

«Она в хорошем состоянии. Сегодня мы ждем дальнейших анализов, чтобы проверить глаз на наличие повреждений», — добавил представитель сборной.

На следующий день после операции спортсменка заверила, что с ней все в порядке. «Я знаю, что эта фотография когда-нибудь напомнит мне, что я сильнее, чем я думаю. Спасибо за все ваши слова поддержки», — добавила она.

«Падение Скорпиона» китаянки

Лю Цзяюй (Фото: David Ramos / Getty Images)

Во время квалификации в хафпайпе у сноубордисток произошло одно из самых ужасных падений на Играх. Китайская спортсменка Лю Цзяюй выполняла трюк, но внезапно потеряла равновесие, после чего произошло «падение Скорпиона» — падение лицом вперед в сноубординге.

33-летняя Цзяюй лежала неподвижно до того, как к ней прибежали медики. В итоге спортсменку поместили на спасательные сани и доставили в медицинский центр. Первоначальное обследование показало низкий риск травмы шейного отдела позвоночника, спортсменка отделалась лишь повреждением головы.

Для Цзяюй текущая Олимпиада стала пятой в карьере. В 2018 году в Пхёнчхане она завоевала серебряную медаль в хафпайпе.

Не сразу понял, как сломал шею

Кэмерон Болтон (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон травмировался еще до старта соревнований. 33-летний спортсмен жестко упал на тренировке, однако обратился за помощью только на следующий день из-за усилившейся боли.

Как сообщил NBC, обследование в олимпийской поликлинике показало два перелома шейного отдела позвоночника и австралийца пришлось транспортировать вертолетом в Милан для дальнейшего лечения. Олимпийский комитет Австралии заменил Болтона на дебютанта Игр Джеймса Джонстона.

Удар, который выбил из игры

Швейцарского хоккеиста Кевина Фиалу уносят на носилках в матче против Канады (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Хоккеиста и лидера сборной Швейцарии Кевина Фиалу увезли на носилках после силового приема форварда сборной Канады Тома Уилсона. В конце третьего периода после столкновения Фиала упал, а на него сверху приземлился канадский форвард. Швейцарец лежал неподвижно до появления носилок. Вся канадская команда провожала игрока, когда его увозили со льда.

Позже стало известно, что у 29-летнего игрока травма нижней части тела. По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, Кевина прооперировали в Италии.

Фиала выступает за «Лос-Анджелес Кингз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он досрочно выбыл до конца сезона 2025/26.

Это существенная потеря для «Кингз», который рассчитывает на борьбу за Кубок Стэнли. Швейцарский игрок занимает второе место в команде по результативности с 40 очками (18 голов + 22 передачи) в 56 матчах. Вместе со сборной Фиала трижды выигрывал серебряные медали на чемпионате мира по хоккею, а на ЧМ-2024 он был признан лучшим игроком турнира.

Неудачный дебют самой юной итальянки на Играх

Джада Д’Антонио (Фото: Global Look Press)

Самая юная спортсменка сборной Италии и первая неаполитанка в истории зимних Игр Джада Д’Антонио травмировалась во время тренировки на трассе гигантского слалома. Она упала во время одного из спусков.

16-летней горнолыжнице немедленно оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу для обследования. МРТ выявило растяжение связок правого колена и подозрение на полный разрыв передней крестообразной связки, которое позже подтвердилось.

10 февраля Д’Антонио дебютировала на Олимпиаде, выступив в слаломе в рамках командных соревнований по горнолыжному двоеборью среди женщин.

Неудачное приземление

Финли Мелвилл Айвз (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз сломал ключицу в результате падения во время квалификации хафпайпа. 19-летний спортсмен упал во время второго заезда, ударился о снег на третьем трюке и потерял сознание. Медики оперативно оказали ему помощь, и через несколько минут спортсмена увезли на носилках под аплодисменты зрителей.

Для Айвза Олимпиада в Италии стала первой в карьере. По информации сайта Игр, он считался одним из фаворитов в своей дисциплине.