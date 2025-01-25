Ударившую тренера россиянку исключили из UFC
Российский боец Виктория Дудакова покинула UFC. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х UFC Roster Watch, который отслеживает бойцов на контракте с промоушеном.
Дудакова 12 января уступила техническим нокаутом во втором раунде американке Фатиме Клайн. Это ее второе подряд поражение в UFC. После завершения поединка россиянка дала пощечину подошедшему к ней тренеру Гасанали Гасаналиеву, который хотел ее утешить.
Через несколько дней Дудакова извинилась за свой поступок.
В августе 2024-го Дудакова проиграла раздельным решением судей американке Сэм Хьюз, прервав беспроигрышную серию в ММА из восьми боев. Всего на счету 25-летней россиянки четыре поединка в UFC с 2023 года.
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