Агент лучшего бомбардира РПЛ рассказал об отказе от зарплаты в $120 млн

Агент Шпинев: Батракову в Саудовской Аравии предлагали 120 млн долларов в год
Агент Шпинев рассказал, что Батраковым интересуются 10 команд, но не назвал их. По его словам, особенно крупный контракт футболисту предлагали в Саудовской Аравии
Алексей Батраков
Алексей Батраков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову предлагали контракт на $120 млн в год в Саудовской Аравии, заявил «Спорт-Экспрессу» агент лучшего бомбардира РПЛ Вадим Шпинев.

По словам Шпинева, у Батракова «есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры».

«Количество команд, которые им интересуются, — больше десяти. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... $120 млн в год», — сказал Шпинев.

В августе агент Тимур Гурцкая говорил, что саудовский «Неом» был готов купить 20-летнего Батракова за €30 млн. В начале октября спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов сказал «СЭ», что за игрока предлагали «даже больше, но на словах».

У Батракова десять голов в 16 турах РПЛ.

Футболист провел десять матчей за сборную России и забил три гола.

Анна Сатдинова
Алексей Батраков ФК Локомотив Москва
