Агент лучшего бомбардира РПЛ рассказал об отказе от зарплаты в $120 млн
Полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову предлагали контракт на $120 млн в год в Саудовской Аравии, заявил «Спорт-Экспрессу» агент лучшего бомбардира РПЛ Вадим Шпинев.
По словам Шпинева, у Батракова «есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры».
«Количество команд, которые им интересуются, — больше десяти. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... $120 млн в год», — сказал Шпинев.
В августе агент Тимур Гурцкая говорил, что саудовский «Неом» был готов купить 20-летнего Батракова за €30 млн. В начале октября спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов сказал «СЭ», что за игрока предлагали «даже больше, но на словах».
У Батракова десять голов в 16 турах РПЛ.
Футболист провел десять матчей за сборную России и забил три гола.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины