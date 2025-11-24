 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,9 x 3,8 2 4,2 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,2 x 3,9 2 1,58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,2 x 3,85 2 2,07 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,35 x 3,95 2 2,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,4 x 4,9 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,2 x 3,55 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Глава РФС назвал Симоняна «синонимом честности и порядочности»

Глава РФС Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений
Никита Симонян умер вечером 23 ноября. Александр Дюков отметил, что легенда «Спартака» «был и останется примером для многих поколений»
Никита Симонян и Александр Дюков
Никита Симонян и Александр Дюков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Имя лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна является синонимом честности и порядочности, об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу», — приводит слова Дюкова РФС.

Дюков отметил, что Симонян был и останется примером для многих поколений.

«Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий — футболисты и тренеры, журналисты и болельщики», — подчеркнул глава РФС.

По словам Дюкова, сотрудники РФС гордились возможностью общаться с Симоняном, «для всех он был мудрым наставником».

Симонян скончался вечером 23 ноября. 12 октября ему исполнилось 99 лет.

«Герой нашего футбола». На 100-м году умер Никита Симонян
Спорт
Никита Симонян

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами.

В качестве тренера он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973). В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Никита Симонян ФК Спартак Москва Александр Дюков
Материалы по теме
«Герой нашего футбола». На 100-м году умер Никита Симонян
Спорт
Фабио Капелло рассказал о своем последнем разговоре с Никитой Симоняном
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:38 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:38
Как Никита Симонян стал легендой мирового футбола. Фотогалерея Спорт, 12:58
Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут Политика, 12:57
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков анонсировал разговор Путина с Эрдоганом Политика, 12:52
Кладовка-2026: почему рынок self-storage ждет рост в следующем годуПодписка на РБК, 12:48
Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области Политика, 12:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн Общество, 12:43
За год предложение многокомнатных квартир в Москве выросло на треть Недвижимость, 12:39
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России Недвижимость, 12:38
Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины Политика, 12:34
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 12:34
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни Политика, 12:33
Почему отношения могут мешать карьере и как этого избежать Образование, 12:33