Глава РФС назвал Симоняна «синонимом честности и порядочности»

Глава РФС Дюков: Симонян был и останется примером для многих поколений

Никита Симонян умер вечером 23 ноября. Александр Дюков отметил, что легенда «Спартака» «был и останется примером для многих поколений»

Никита Симонян и Александр Дюков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Имя лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна является синонимом честности и порядочности, об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу», — приводит слова Дюкова РФС.

Дюков отметил, что Симонян был и останется примером для многих поколений.

«Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий — футболисты и тренеры, журналисты и болельщики», — подчеркнул глава РФС.

По словам Дюкова, сотрудники РФС гордились возможностью общаться с Симоняном, «для всех он был мудрым наставником».

Симонян скончался вечером 23 ноября. 12 октября ему исполнилось 99 лет.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами.

В качестве тренера он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973). В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.