«Зенит» не получал предложений от «Марселя» по покупке Густаво Мантуана

«Зенит» опроверг информацию об интересе «Марселя» к Мантуану

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что клуб не ведет никаких диалогов с французским клубом о трансфере бразильского полузащитника

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан (Фото: Е. Асмолов / ФК «Зенит» / ТАСС)

«Зенит» не получал официальных предложений от французского «Марселя» о трансфере бразильского полузащитника Густаво Мантуана, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.

Медведев заявил, что «Зенит» также не ведет никаких обсуждений с французским клубом.

Об интересе «Марселя» к Густаво Мантуану ранее сообщил портал Foot Mercato.

Контракт футболиста с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €3,5 млн.

24-летний Мантуан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» и в составе петербургской команды дважды становился чемпионом России, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

За время выступлений в «Зените» Мантуан провел 104 матча во всех турнирах, отметившись 14 голами и 14 результативными передачами.