«Зенит» опроверг информацию об интересе «Марселя» к Мантуану
«Зенит» не получал официальных предложений от французского «Марселя» о трансфере бразильского полузащитника Густаво Мантуана, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.
Медведев заявил, что «Зенит» также не ведет никаких обсуждений с французским клубом.
Об интересе «Марселя» к Густаво Мантуану ранее сообщил портал Foot Mercato.
Контракт футболиста с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €3,5 млн.
24-летний Мантуан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» и в составе петербургской команды дважды становился чемпионом России, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.
За время выступлений в «Зените» Мантуан провел 104 матча во всех турнирах, отметившись 14 голами и 14 результативными передачами.
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