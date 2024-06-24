Павлович впервые прокомментировал скандальное поражение от Волкова в UFC

Павлович — о поражении от Волкова в UFC: я слишком стремился нокаутировать

Сергей Павлович неожиданно проиграл Александру Волкову в ночь на 23 июня в Эр-Рияде, а потом оттолкнул соперника, который хотел его поблагодарить за поединок. По словам Павловича, это был не его день и он тяжело переживал

Сергей Павлович (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Сергей Павлович заявил, что тяжело воспринял поражение от соотечественника Александра Волкова на турнире в Саудовской Аравии. Об этом боец написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Павлович считался фаворитом поединка двух российских тяжеловесов, но проиграл Волкову по очкам. После поражения Павлович оттолкнул Волкова, когда тот подошел к нему поблагодарить за бой. Это был первый бой Павловича с 2017 года, который не закончился в первом раунде (в предыдущих девяти поединках он одержал семь побед).

«Это был не мой день, все пошло не по плану. Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов», — заявил Павлович.

По его словам, это было «очень эмоционально и тяжело», но он вернется «сильнее и мудрее».

У Павловича 18 побед и три поражения в ММА. В предыдущем бою за титул временного чемпиона в ноябре 2023 года он проиграл британцу Тому Аспиналлу в первом раунде.

Волков одержал 38-ю победу в ММА при 10 поражениях, он выиграл четыре боя подряд.