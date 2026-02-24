 Перейти к основному контенту
0

СКА вышел в плей-офф КХЛ

Петербуржцы со счетом 4:2 обыграли «Адмирал» и досрочно обеспечили себе участие в плей-офф
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ и досрочно вышел в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Бреннан Менелл (1-я минута), Сергей Плотников (21), Скотт Уилсон (48) и Матвей Короткий (57). У проигравших отличились Кайл Олсон (13) и Никита Тертышный (59).

35-летний Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось забросить 250 шайб. Рекордсменом является Сергей Мозякин (419).

Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ
Спорт
Павел Карнаухов

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 58 матчах. «Адмирал» с 41 очком расположился на последней строчке на Востоке.

На Западе в плей-офф ранее пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА. В Восточной конференции в Кубок Гагарина также вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

