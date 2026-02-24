Отстраненный от ОИ за алкоголь тренер финнов пропустит этапы Кубка мира
Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед, отправленный домой с Олимпиады в Италии из-за употребления алкоголя, временно отстранен от работы на этапах Кубка мира. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных видов спорта Финляндии.
«Главный тренер Игорь Медвед временно не находится с командой, пока не будут проведены необходимые обсуждения относительно событий во время Олимпийских игр», — говорится в заявлении.
Специалист пропустит этапы Кубка мира, которые пройдут в Австрии (27 февраля — 1 марта) и Финляндии (5–8 марта). На время отсутствия Медведа обязанности тренера мужской сборной по прыжкам будет исполнять Лассе Мойланен.
12 февраля Олимпийский комитет Финляндии принял решение отстранить Медведа от участия в Играх-2026 в Италии. Менеджер финской команды Янне Ханнинен пояснил, что специалист не употреблял алкоголь в рабочее время. Исполнительный директор финской лыжной федерации Марлена Валтасола пообещала обсудить инцидент с Медведом после Олимпиады.
Медведу 44 года, он выступал в прыжках с трамплина за Словению, в том числе в Кубке мира, в 2001-м попал в тройку лучших на этапе в норвежском Тронхейме. Финские прыгуны с трамплина не завоевали ни одной медали на этих Играх.
