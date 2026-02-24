 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Отстраненный от ОИ за алкоголь тренер финнов пропустит этапы Кубка мира

Тренера финнов Медведа отстранили от работы со сборной после инцидента на ОИ
Сюжет
Олимпиада-2026
Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед пропустит этапы Кубка мира. Ранее его отстранили от участия в Олимпийских играх в Италии из-за употребления алкоголя
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед, отправленный домой с Олимпиады в Италии из-за употребления алкоголя, временно отстранен от работы на этапах Кубка мира. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных видов спорта Финляндии.

«Главный тренер Игорь Медвед временно не находится с командой, пока не будут проведены необходимые обсуждения относительно событий во время Олимпийских игр», — говорится в заявлении.

Специалист пропустит этапы Кубка мира, которые пройдут в Австрии (27 февраля — 1 марта) и Финляндии (5–8 марта). На время отсутствия Медведа обязанности тренера мужской сборной по прыжкам будет исполнять Лассе Мойланен.

12 февраля Олимпийский комитет Финляндии принял решение отстранить Медведа от участия в Играх-2026 в Италии. Менеджер финской команды Янне Ханнинен пояснил, что специалист не употреблял алкоголь в рабочее время. Исполнительный директор финской лыжной федерации Марлена Валтасола пообещала обсудить инцидент с Медведом после Олимпиады.

Медведу 44 года, он выступал в прыжках с трамплина за Словению, в том числе в Кубке мира, в 2001-м попал в тройку лучших на этапе в норвежском Тронхейме. Финские прыгуны с трамплина не завоевали ни одной медали на этих Играх.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
прыжки на лыжах с трамплина Олимпиада-2026
