Отстраненный от ОИ за алкоголь тренер финнов пропустит этапы Кубка мира

Тренера финнов Медведа отстранили от работы со сборной после инцидента на ОИ

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед пропустит этапы Кубка мира. Ранее его отстранили от участия в Олимпийских играх в Италии из-за употребления алкоголя

Фото: Lars Baron / Getty Images

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед, отправленный домой с Олимпиады в Италии из-за употребления алкоголя, временно отстранен от работы на этапах Кубка мира. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных видов спорта Финляндии.

«Главный тренер Игорь Медвед временно не находится с командой, пока не будут проведены необходимые обсуждения относительно событий во время Олимпийских игр», — говорится в заявлении.

Специалист пропустит этапы Кубка мира, которые пройдут в Австрии (27 февраля — 1 марта) и Финляндии (5–8 марта). На время отсутствия Медведа обязанности тренера мужской сборной по прыжкам будет исполнять Лассе Мойланен.

12 февраля Олимпийский комитет Финляндии принял решение отстранить Медведа от участия в Играх-2026 в Италии. Менеджер финской команды Янне Ханнинен пояснил, что специалист не употреблял алкоголь в рабочее время. Исполнительный директор финской лыжной федерации Марлена Валтасола пообещала обсудить инцидент с Медведом после Олимпиады.

Медведу 44 года, он выступал в прыжках с трамплина за Словению, в том числе в Кубке мира, в 2001-м попал в тройку лучших на этапе в норвежском Тронхейме. Финские прыгуны с трамплина не завоевали ни одной медали на этих Играх.