В РПЛ рассказали о подготовке к рестарту сезона в условиях снежной зимы

РПЛ рассказала о подготовке к рестарту сезона в сложных погодных условиях

Первый матч после зимней паузы пройдет между «Зенитом» и калининградской «Балтикой» 27 февраля

Фото: Максим Константинов / ТАСС

В пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили «Матч ТВ», что при подготовке к возобновлению сезона принимают во внимание сложные зимние погодные условия, установившиеся в ряде регионов страны.

«РПЛ в штатном режиме готовится к возобновлению сезона и, разумеется, учитывает сложные погодные условия в ряде регионов. В центральной части России, Поволжье и на Северо‑Западе холодная и очень снежная зима — погодные условия тяжелые даже для коммунальных служб. Но клубы знакомы с нашими климатическими особенностями и обладают нужными инфраструктурой и опытом», — заявили в лиге.

По информации пресс-службы, все арены, принимающие матчи 19-го тура МИР РПЛ, активно готовят поля и прилегающие территории. «Проводится проверка состояния газонов, агротехнические службы прилагают максимальные усилия, чтобы качество и внешний вид газонов соответствовали уровню турнира и регламенту РПЛ», — добавили в организации.

В случае резкого ухудшения погоды, подобного московскому снегопаду в конце недели, лига будет действовать в рамках нормативной базы. Согласно ст. 6.2 регламента РПЛ, президент лиги может принимать решения по проведению матча при наличии особых обстоятельств. В настоящий момент в РПЛ следят за прогнозами синоптиков и отслеживают статус подготовки стадионов.

Первым матчем в 2026 году станет встреча петербургского «Зенита» против калининградской «Балтики» в 19-м туре РПЛ. «Сине-бело-голубые» примут калининградский клуб 27 февраля на «Газпром Арене», начало — в 19:30 мск.

После 18 туров в чемпионате лидирует «Краснодар» (40 очков). Второе место занимает «Зенит» (39), замыкает тройку «Локомотив» (37).