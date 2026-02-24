Фигурист Малинин рассказал о мечте съездить в Казахстан с Шайдоровым

Американский спортсмен отметил, что был бы рад поехать туда и с другими спортсменами из Казахстана

Илья Малинин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американский фигурист, олимпийский чемпион 2026 года в командном турнире Илья Малинин заявил, что хочет посетить Казахстан. Его слова приводит Sports.kz.

«Я слышал много хорошего об этой стране. Было бы здорово поехать туда с Шайдоровым или другими спортсменами из Казахстана. Я думаю, это была бы отличная поездка», — сказал Малинин.

На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Малинин, который был главным фаворитом, завоевал золото в командном турнире, но провалился в произвольной программе в личном турнире и остался вообще без медали. Победу сенсационно одержал Михаил Шайдоров из Казахстана.

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023). Ему принадлежит мировой рекорд по числу баллов в произвольной программе.