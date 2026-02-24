«Металлург» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ в овертайме
Магнитогорский «Металлург» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Данил Веряев (4-я минута), Илья Квочко (10), Михаил Ильин (29) и Иоаннис Калдис (65). У хозяев отличились Сергей Толчинский (34), Никита Михайлис (48) и Роман Канцеров (50).
Калдис забросил победную шайбу за две секунды до сирены.
Во втором периоде травму получил один из лидеров «Металлурга» Дмитрий Силантьев. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и на высокой скорости врезался ногами в ограждение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его увезли на носилках.
«Металлург» набрал 94 очка в 58 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей КХЛ. «Северсталь» с 80 очками в 61 встрече расположилась на второй строчке на Западе.
В следующем матче «Металлург» 27 февраля в гостях сыграет с омским «Авангардом», «Северсталь» в тот же день примет нижегородское «Торпедо».
