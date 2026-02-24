 Перейти к основному контенту
«Металлург» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ в овертайме

«Металлург» отыгрался с 0:3, но уступил «Северстали» в овертайме в матче КХЛ
Магнитогорский клуб уступил «Северстали» со счетом 3:4, пропустив в овертайме за две секунды до сирены
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Магнитогорский «Металлург» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Данил Веряев (4-я минута), Илья Квочко (10), Михаил Ильин (29) и Иоаннис Калдис (65). У хозяев отличились Сергей Толчинский (34), Никита Михайлис (48) и Роман Канцеров (50).

Калдис забросил победную шайбу за две секунды до сирены.

Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом
Спорт
Дмитрий Силантьев

Во втором периоде травму получил один из лидеров «Металлурга» Дмитрий Силантьев. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и на высокой скорости врезался ногами в ограждение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его увезли на носилках.

«Металлург» набрал 94 очка в 58 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей КХЛ. «Северсталь» с 80 очками в 61 встрече расположилась на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 27 февраля в гостях сыграет с омским «Авангардом», «Северсталь» в тот же день примет нижегородское «Торпедо».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Северсталь
