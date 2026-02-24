Шайдоров не назвал Россию в числе ведущих стран в фигурном катании

Сам Шайдоров тренируется под руководством российского тренера и олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова

Михаил Шайдоров (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Олимпийский чемпион Игр в Италии казахстанец Михаил Шайдоров в интервью Tengri News не назвал Россию в числе ведущих стран в фигурном катании.

«Если мы говорим о развитии фигурного катания в Казахстане и подготовке спортсменов уровня сборной, таких как я или Софья Самоделкина, важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания — США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. Там все работает системно, и это напрямую влияет на результат», — сказал Шайдоров.

По количеству медалей в фигурном катании в истории Олимпийских игр Россия занимает второе место, уступая только спортсменам из США. Учитываются также результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee), под которыми россияне выступали в 2018 и 2022 годах.

Сам Шайдоров с 2018 года тренируется под руководством российского тренера и олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова. Спортсмен также тренировался в Сочи.

На Играх в Италии российский фигурист Петр Гуменник чисто откатал произвольную программу и занял шестое место.

21-летний фигурист стал олимпийским чемпионом на Играх в Италии. Он принес Казахстану первое за 32 года золото в истории зимних Олимпиад.



Шайдоров также является серебряным призером чемпионата мира (2025), чемпионом Казахстана по фигурному катанию (2019, 2020, 2022, 2023).