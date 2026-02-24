 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Роналду поддержал травмированную на Олимпиаде в Италии Вонн

Сюжет
Олимпиада-2026
Вонн получила сложный перелом ноги на Играх в Италии и перенесла пять операций. Спортсменке грозила ампутация
Линдси Вонн&nbsp;
Линдси Вонн  (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поддержал американскую горнолыжницу Линдси Вонн, которая перенесла пять операций после сложного перелома ноги на Играх в Италии. Футболист написал комментарий на ее странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Чемпионов определяют моменты, когда они выигрывают, и моменты, когда они отказываются сдаваться. Горы, которые ты покорила, никогда не сравнятся с силой, которой ты обладаешь. Продолжай бороться. Легенды всегда поднимаются», — написал Роналду.

На Олимпиаде-2026 Вонн упала и получила травму во время соревнований по скоростному спуску. Ее эвакуировали на вертолете.

41-летнюю горнолыжницу прооперировали пять раз в Италии. Вонн рассказала, что перелом большеберцовой кости оказался очень серьезным, нога была «раздроблена» и ей грозила ампутация.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, четырехкратная обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратная чемпионка мира.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, лучшим бомбардиром в истории сборных и Лиги чемпионов. С декабря 2022 года он выступает за саудовский клуб «Ан-Наср».

Рената Утяева
Линдси Вонн Криштиану Роналду Олимпиада-2026
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
