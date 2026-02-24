 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Женская сборная США по хоккею отказалась прийти на выступление Трампа

Сюжет
Олимпиада-2026
Трамп пригласил мужскую сборную США по хоккею, которая победила на Олимпиаде, на свое выступление в конгрессе и сказал, что должен позвать и женскую, иначе его «вероятно, подвергли бы импичменту»
Женская сборная США
Женская сборная США (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Женская сборная США по хоккею отказалась от предложения президента Дональда Трампа посетить его выступление в конгрессе после его слов про импичмент. Приводит слова представителей команды телеканал NBC.

«Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской хоккейной команде США, завоевавшей золотые медали <...> Из-за сроков проведения мероприятия, а также ранее запланированных академических и профессиональных обязательств спортсменок после Игр, они не смогут принять участие», — сказал представитель сборной.

Ранее Трамп пригласил мужскую сборную после победы над Канадой в финале Олимпийских игр посетить его выступление в конгрессе. Он добавил, что должен пригласить и женскую команду, иначе его «вероятно, подвергли бы импичменту».

Американские хоккеистки в овертайме победили сборную Канады на Олимпиаде в Италии со счетом 2:1.

Мужская сборная США в финале Игр в овертайме обыграла команду Канады (2:1). Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

