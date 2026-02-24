Багаж фигуристки Петросян потеряли по пути с Олимпиады
Российская фигуристка Аделия Петросян прилетела в Москву после выступления на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, но ее багаж потерялся по пути следования из Италии.
«У нас проблемы с багажом», — цитирует Петросян «РИА Новости».
«Багаж не доставили в Москву. Это не проблема аэропорта. Возможно, его не загрузили еще в Милане», — сообщил представитель аэропорта Внуково.
Петросян также рассказала, что пока не знает, выступит ли на финале Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта.
На Олимпийских играх Петросян, трехкратная чемпионка России, заняла шестое место. После завершения соревнований 18-летняя фигуристка приняла участие в показательных выступлениях.
