Олимпиада-2026⁠,
0

Багаж фигуристки Петросян потеряли по пути с Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
Российская фигуристка вернулась на родину после выступления на Играх в Италии
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян прилетела в Москву после выступления на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, но ее багаж потерялся по пути следования из Италии.

«У нас проблемы с багажом», — цитирует Петросян «РИА Новости».

«Багаж не доставили в Москву. Это не проблема аэропорта. Возможно, его не загрузили еще в Милане», — сообщил представитель аэропорта Внуково.

Петросян объяснила падение на Олимпиаде зацепившейся за платье сережкой
Спорт
Аделия Петросян

Петросян также рассказала, что пока не знает, выступит ли на финале Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта.

На Олимпийских играх Петросян, трехкратная чемпионка России, заняла шестое место. После завершения соревнований 18-летняя фигуристка приняла участие в показательных выступлениях.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Аделия Петросян Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
