Какие семьи завоевали медали на Олимпиаде-2026

Спортсмены из пяти семей смогли завоевать медали на Олимпийских играх 2026 года. Кто из родных братьев и сестер добился успеха на Олимпиаде в Италии — в материале «РБК Спорт»

Домен и Петер Превцы (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Семья Превц

Словенская семья Превц добилась выдающихся успехов в Олимпийских играх. Трое братьев и сестра уже успели завоевать восемь медалей на соревнованиях по прыжкам с трамплина на разных Олимпиадах.

Семья родом из небольшой словенской деревни Доленья-Вас. Отец Божидар ранее владел мебельным магазином, а мать Юлиана была библиотекарем, которая воспитывала пятерых детей: Петера, Цене, Домена, Нику и Эмму.

Любовь к прыжкам с трамплина началась со старшего сына, Петера. В юном возрасте ему стало скучно просто кататься на лыжах, и он начал сооружать снежные кочки, с которых затем спрыгивал. Когда эти самодельные трамплины выросли до внушительных размеров, отец решил отдать Петера в спортивную секцию.

В их деревне был старый, построенный жителями трамплин, который возродили в конце 1990-х, и именно там местные дети начали заниматься прыжками. Со временем Петер перебрался в Крань, где продолжил тренироваться. Позже там же построили новый трамплин, где тренировались все братья и сестры семьи Превц.

Родителям приходилось возить детей на занятия по шесть раз в день, пока они не стали посещать уроки непосредственно в Кране. При этом отец семейства, Божидар, настолько увлекся прыжками, что получил судейскую квалификацию. По словам Петера, отец судил его на соревнованиях даже более строго, чем других спортсменов.

Олимпийские победы

Домен Превц (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Олимпийские победы семейства начались еще в 2014 году в Сочи. Тогда старший брат Петер завоевал серебро и бронзу. Через восемь лет, на Олимпиаде в Пекине, он выиграл золото и серебро в смешанной команде, разделив медаль с братом Цене. Сам Цене закончил карьеру в 26 лет, а Петер — в 31 год, выступив еще на двух сезонах после.

На Олимпиаде 2026 года Домен и Ника Превц завоевали золото в смешанном командном турнире. Так у семьи четверо из пяти детей стали олимпийскими призерами.

Во всей семье Превц только младшая дочь Эмма, еще школьница, не имеет отношения к прыжкам с трамплина. Как говорил Цене, у нее никогда не было желания заниматься этим спортом: «Она — единственная умная в семье».

Семья Врано

Изабелла и Расмус Врано из Швеции завоевали золото в керлинге в смешанном парном разряде на Олимпиаде. Это первый раз, когда брат и сестра стали олимпийскими чемпионами в этой дисциплине.

Расмус Врано стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее завоевав золото в мужских соревнованиях в 2022 году. Для Изабеллы Врано Олимпийские игры в Италии стали первыми в карьере.

Изабелла и Расмус с юности тренировалась под руководством своего отца. Однако вместе они начали выступать в смешанном парном разряде в 2020 году. В первый же год семья Врано выиграла в ежегодном турнире среди смешанных пар в Берне (Швейцария), а в 2024 году стала чемпионом мира в смешанном парном разряде, победив в финале команду из Эстонии.

Нынешний их тренер, Элисон Кревязук, отметила, насколько упорно они работали над коммуникацией в течение всего сезона перед Олимпиадой. «У них разные характеры, и им требовалось найти баланс, чтобы они могли дополнять друг друга», — пояснила Кревязук. «Я считаю, что за последние два года они научились находить общий язык, и это действительно видно».

Семья ван’т Ваут

Мелле ван’т Ваут и Йенс ван’т Ваут (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Шорт-трекисты из Нидерландов Мелле и Йенс ван’т Ваут выступили на Олимпиаде-2026. На двоих родные братья завоевали шесть медалей.

Братья родились в Ларене, провинция Норд-Голланд в Нидерландах. Когда Мелле было четыре, а Йенсу два года, их семья эмигрировала в Канаду. Они жили в небольшом городе в двух часах езды от Торонто. Там братья начинали свой спортивный путь с хоккея, а потом перешли в шорт-трек.

«Через десять лет вернулись в Нидерланды из-за проблем со здоровьем в семье», — рассказывал Йенс в интервью Helden. Он признался, что изначально не любил спорт, но после переезда в Нидерланды и начала регулярных тренировок увлекся шорт-треком.

Йенс отмечал, что он и его старший брат практически всегда тренируются и проводят время вместе. «Мелле не только мой брат, но и лучший друг», — говорил Йенс.

На Олимпийских играх 2026 года 26-летний Мелле выиграл золото в эстафете и серебро (500 м), а 24-летний Йенс стал трехкратным олимпийским чемпионом (1000 м, 1500 м, эстафета), а также завоевал бронзу (500 м).

Семья Хьюз и Ткачук

Брэди Ткачук, Мэттью Ткачук, Куинн Хьюз и Джек Хьюз (Фото: Elsa / Getty Images)

В хоккее сразу две семьи смогли завоевать золотые медали мужского олимпийского турнира. В решающем матче между США и Канадой американская команда победила в дополнительное время со счетом 2:1.

Куинн Хьюз и Джек Хьюз (Фото: Elsa / Getty Images)

Победную шайбу в финале забросил 24-летний Джек Хьюз. Его родной брат 26-летний Куинн Хьюз не только стал олимпийским чемпионом, но и вошел в символическую сборную турнира. Он также получил приз лучшему защитнику Олимпиады-2026.

Брэди и Мэттью Ткачук (Фото: Elsa / Getty Images)

Помимо семьи Хьюз, триумф отметила семья Ткачук. Капитан сборной США 28-летний Мэттью Ткачук отличился на Олимпиаде-2026 шестью голевыми передачами. 26-летний Брэди Ткачук отметился на турнире тремя голами и двумя результативными передачами