Спорт
0

Мейвезер и Пакьяо проведут бой-реванш 19 сентября в Лас-Вегасе

Поединок пройдет на арене Sphere. Впервые они встречались в мае 2015 года, тогда Мейвезер победил единогласным решением судей
Фото: Netflix
Фото: Netflix

Американец Флойд Мейвезер и филиппинец Мэнни Пакьяо, проведут бой-реванш 19 сентября. Об этом сообщает Netflix, который будет транслировать этот поединок.

Бой пройдет на арене Sphere в Лас-Вегасе — это будет первый боксерский поединок, когда-либо проводившийся на этой площадке.

Первый бой Мейвезера и Пакьяо в мае 2015 года стал самым прибыльным поединком в истории бокса, побив рекорды по платным трансляциям и кассовым сборам, а американец одержал победу единогласным решением судей, завоевав титулы WBA, WBC и WBO в полусреднем весе.

49-летний Мейвезер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, всего американец одержал 50 побед в 50 боях на ринге. После завершения карьеры он продолжает регулярно проводить выставочные поединки. Сообщалось, что в 2026-м должен пройти его бой против Майка Тайсона.

47-летний Пакьяо — единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях. В прошлом году он возобновил карьеру после четырехлетней паузы и провел бой с 30-летним американцем Марио Барриосом, который тогда был чемпионом WBC в полусреднем весе. Поединок завершился вничью. На 18 апреля у Пакьяо запланирован бой с бывшим чемпионом WBO в первом полусреднем весе россиянином Русланом Проводниковым.

Всего за свою карьеру Пакьяо одержал 62 победы и потерпел восемь поражений, еще три поединка завершились с ничейным результатом.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер
