Тренер отметил сложность гола Овечкина в пустые ворота «Сиэтла»

Капитан «Вашингтона» отличился в концовке поединка, поразив пустые ворота и сделав счет 3:0. По словам Спенсера Карбери, «Кэпиталз» провели один из своих лучших матчей за последнее время

Александр Овечкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Александру Овечкину было нелегко забросить шайбу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Об этом заявил главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери, которого цитирует сайт лиги.

«Вашингтон» победил со счетом 3:0.

«Я думаю, что это была одна из лучших игр, которые мы провели за долгое-долгое время, — отметил Карбери. — Для Овечкина это был более сложный гол. Знаю, что все скажут «пустые ворота», но это было немного сложнее. Но хорошо, что он закрепил наш успех».

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 22 гола и 12 передач в 32 встречах. Всего у 39-летнего россиянина уже 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 19 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 71 очко в 48 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.