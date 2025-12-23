Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи

Джеки Чан принимает участие в эстафете уже в третий раз. До этого он пронес факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах

Джеки Чан в Помпеи (Фото: Alessandro Garofalo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Актер Джеки Чан пронес факел олимпийского огня по древним руинам Помпеи во время эстафеты в Италии. Об этом сообщил NBC News.

Чан уже третий раз принимает участие в эстафете. Он пронес факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах.

На 18-м этапе эстафеты 23 декабря олимпийский огонь по улицам Неаполя пронесут бывшие итальянские футболисты: действующий главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и бронзовый призер чемпионата мира 1990 года Чиро Феррара. После этого эстафета будет приостановлена на рождественские праздники.

Эстафета преодолеет в общей сложности почти 12 тыс. километров. Ее финишной точкой станет миланский стадион «Сан-Сиро», где 6 февраля пройдет церемония открытия.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.