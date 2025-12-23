Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи
Актер Джеки Чан пронес факел олимпийского огня по древним руинам Помпеи во время эстафеты в Италии. Об этом сообщил NBC News.
Чан уже третий раз принимает участие в эстафете. Он пронес факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах.
На 18-м этапе эстафеты 23 декабря олимпийский огонь по улицам Неаполя пронесут бывшие итальянские футболисты: действующий главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и бронзовый призер чемпионата мира 1990 года Чиро Феррара. После этого эстафета будет приостановлена на рождественские праздники.
Эстафета преодолеет в общей сложности почти 12 тыс. километров. Ее финишной точкой станет миланский стадион «Сан-Сиро», где 6 февраля пройдет церемония открытия.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов